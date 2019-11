Potvrdilo se to na konferenci Blackout a měkké cíle, již v pondělí uspořádal pražský IKEM, Institut klinické a experimentální medicíny, ve spolupráci se Skupinou ČEZ.

Byť účastníci přikývli slovům ředitele IKEM Michala Stiborka, že všichni doufají, že takovou situaci ve skutečnosti nezažijí, opakovaně tam zaznívalo, že blackout ve zdravotnickém zařízení je noční můrou nejen pro zdravotníky, ale i pro celý integrovaný záchranný systém.

Cílem konference, jež se za účasti osobností z univerzit i praxe uskutečnila s označením „1. ročník“, bylo především nabídnout prostor pro diskusi, rozvoj možností spolupráce – a navržení jednotlivých variant řešení nejrůznějších mimořádných událostí. Deníku to za IKEM sdělila Markéta Šenkýřová.

S tím, že k probíraným tématům patřily například technické aspekty blackoutu, jeho dopad na zdraví obyvatel nebo krizový management při mimořádných událostech. A hlavně: důraz na to, že lepší než kritické situace řešit je systematicky jim předcházet.

Velkou pozornost sklidili v rámci programu středočeští zástupci – výzkumníci z ÚJV Řež představili svůj přenosný DC zdroj napájení s vodíkovým palivovým článkem Power-box 180W. Právě ten by díky využívání vodíkového palivového článku v případě blackoutu mohl být řešením krizových situací ve zdravotnictví a zajistit dlouhodobé napájení jak jednotlivých zařízení, tak třeba i rozsáhlejší soustavy.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), na jejíž loňský nápad se cvičením věnovaným blackoutu nyní navazují i další oblasti a o středočeské poznatky se zajímají také partnerské regiony v zahraničí, chce jít v této oblasti ještě dále: Deníku řekla, že by se ráda zasadila o podporu vývoje malých modulárních jaderných reaktorů, na němž společnost ČEZ začíná spolupracovat s americkou firmou NuScale (s níž ona při svých návštěvách v USA rovněž navázala kontakty).

Malé jaderné reaktory se jí jeví jako ideální řešení právě pro nemocnice, ale nejen pro ně. V tom je zajedno i s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), v jehož očích mají jaderné zdroje menšího výkonu sestavené do modulů budoucnost; premiér je považuje za optimální řešení pro stavbu nových elektřiny z jádra v České republice.

Na jejich vývoji se má rovněž podílet ÚJV Řež jako dceřiná firma ČEZ – a hejtmanka Jermanová doufá, že by to díky spolupráci s ČEZ mohly být právě střední Čechy, kde by se takový systém poprvé v Evropě rozběhl nikoli k testování v laboratorních podmínkách, ale v praktickém nasazení. Světové prvenství v komerčním nasazení zřejmě získá v roce 2027 Idaho v USA.

Výpadek elektřiny zvaný blackout

- Blackout je jev, kdy velká část, nebo dokonce celá energetická soustava, je bez napětí.



- Příčin může být několik. Elektrizační soustavu ohrožují jak vlivy fyzikální, jako je přetížení přenosové či distribuční sítě nebo pokles či vzrůst frekvence, tak i přírodní vlivy, selhání lidského faktoru – a v dnešní době také kybernetické útoky.



- Jak ukazují případy ze světa, následky mohou být značné, protože úplná obnova napájení může trvat i několik dnů.



- Je velmi důležité, aby nejen zdravotnická zařízení, ale de facto všichni byli připraveni na eventuální řešení problémů spojených s mimořádnými událostmi.



Zdroj: Martin Zmelík, předseda představenstva ČEZ Distribuce