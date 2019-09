V anketě Alej roku zatím střední Čechy želízko v ohni nemají

/VIDEO/ Vážně kolem sebe nemáte žádnou alej, která by stála za pochvalu? Stromořadí, na jehož půvaby by stálo za to upozornit ostatní? Přímo takhle se sice Jiří Kaňa ze spolku Arnika Středočechů neptá, nicméně z jeho sdělení lze takový smysl vyčíst.

V jednom z předchozích ročníků uspěla i poděbradská alej mířící k soutoku Labe a Cidliny. | Foto: Klára Jirásková