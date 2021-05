První vzorky byly odebírány v pondělí 17. května. Příznivě dopadly jak vizuální posouzení přímo na místě, tak následné laboratorní rozbory.

Kvalita vody? Na jedničku!

„Podle výsledných analýz je situace na všech ověřených lokalitách výborná,“ konstatoval v pátek 21. května Luboš Mandík z příbramského pracoviště krajské hygienické stanice, který se souhrnnému hodnocení koupacích vod za celý kraj věnuje už roky. Posteskl si jen nad poměrně nízkou teplotou vody: ta se na většině sledovaných lokalit pohybuje kolem 14 stupňů Celsia. „Pro většinu populace to asi ta správná teplota pro vodní radovánky zrovna není,“ míní Mandík.

I když v posledních dnech nenabízí pozvánku k vodě ani počasí, sezona kontrol se rozjela. Podle monitorovacího kalendáře, který pro místa častěji využívaná pro venkovní koupání stanoví jak termíny, tak výčet ukazatelů, které se sledují.

A územní pracoviště hygienické stanice společně s provozovateli koupališť budou kvalitu koupacích vod hlídat až do konce prázdnin. „Provozovatelé malých místních koupališť začnou sledování před sezonním zprovozněním vlastních nádrží,“ upřesnil Mandík, že zatímco třeba z míst oblíbených pláží na přehradách již jsou výsledky prvních letošních rozborů k dispozici, jinde se s odběry teprve začne.

Jestliže v uplynulých dnech hodně pršelo – a před pondělními odběry obzvlášť – při pohledu na hladinu to bylo poznat. „V příbřežních částech vodních ploch se na některých místech vlivem dešťových srážek objevuje povrchové znečištění, tvořené kousky vegetace,“ uvedl Mandík, s nímž Deník právě tento stav při pondělních odběrech obhlížel na slapské Živohošti.

Tohle však z pohledu hygieniků nepředstavuje problém – a stejně to vidí i většina milovníků koupání, aktivního odpočinku v přírodě či provozování vodních sportů. Větší problém pro ně představuje teplota vody – a v nynějších dnech vlastně i vzduchu. Letos totiž máme jaro – zatímco v minulých letech si mnozí pochvalovali prakticky přímý přechod od zimy rovnou do léta.

Výsledky analýz naznačují, že z hlediska kvality je voda prvotřídní – a ani při masivních deštích nepřiteklo nic, co by do ní nepatřilo. „Na všech ověřovaných profilech byla voda z hlediska kvality označena stupněm 1 – tedy voda vhodná ke koupání,“ upozornil Mandík na klasifikaci pěti stupni, jimž odpovídají i smajlíky v odstupňované škále barev modrá, zelená, žlutá, červená, černá (a také s odpovídajícími „úsměvy“).

Aktuální hodnoty krajská hygiena zveřejňuje na svém webu khsstc.cz – a vývoj za uplynulé sezony vyvěšuje na informačních tabulích poblíž míst odběru. Návštěvníkům tak umožní udělat si obrázek, jak se sezona vyvíjela loni, předloni – i ještě o rok či dva dříve. „Na lokalitách přehradní nádrže Orlík, kde je vzorkování umožněno přímo z lodě, dosahuje průhlednost vody až do čtyř metrů,“ připomněl Mandík.

Koronavirus léto nepokazí

Ovlivní sezonu u vody koronavirus? Hygienici připomínají, že opatření proti jeho šíření přinesla dopady snad na každou oblast našeho života. Stále platí omezení, která je nutno dodržovat i při volnočasových aktivitách – nicméně letní rekreaci by to zkomplikovat nemělo. A vzhledem k příznivým číslům naznačujícím, že by epidemie mohla odeznívat, i k poměrně zdárnému průběhu očkování lze očekávat uvolňování omezujících opatření.