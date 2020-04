Úřady se vracejí k běžnému fungování - avšak přece jen jinak

Od 20. dubna fungují úřady v plném rozsahu - včetně úředních hodin. To připomíná ministerstvo vnitra ke změně, která bude platit od pondělka. Současně však zdůrazňuje, že nepůjde o plný návrat před dobu koronavirovou. „Jeden úředník na kancelář, odstupy dva metry, primárně elektronická komunikace nebo stojany s dezinfekcí,“ upozorňuje na to, co začne fungovat jinak.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek