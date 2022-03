Objekty ve Vysočanech ve Freyově ulici u Náměstí OSN zapůjčil městu zdarma jejich majitel, firma Central Group. Rezidenční developer soubor tří kancelářských budov koupil začátkem letošního roku a jeho plánem byla v příštích letech přestavba na byty. Trojice budov má vnitřní plochu zhruba dvanáct tisíc metrů čtverečních, členěna je do mnoha různých sekcí od malých místností až po velké sály. Pro ubytování sice nejsou vhodné, ale zázemí by poskytnout mohly.

Supermarket nakrmí ukrajinské vysokoškoláky. Ztratili finanční podporu od rodičů

„V novém prostoru vybudujme kompletní nové pracoviště a před spuštěním jej podrobíme funkčním zkouškám. Abychom k danému datu mohli na jednom pracovišti skončit a pokračovat na druhém,“ přiblížil ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Ve hře byl i zámek

Kapacita nového centra bude asi o čtvrtinu nižší, v současné době centrum odbaví zhruba 3600 lidí denně. Počty mají podle Prudila stačit, pokud bude do Česka proudit přibližně stejné množství lidí jako dosud.

„Je pro nás neznámou, jaká bude v té chvíli migrační vlna, jestli bude příměří, nebo se bude pokračovat v bojích. Na to budeme muset reagovat operativně. Jestli chceme vybudovat nové kvalitní centrum, přípravy musí začít ihned,“ řekl Prudil s tím, že pro klienty by měl být přechod bezvýpadkový.

Nebude to první stěhování. Původně centrum sídlilo v městské knihovně na Mariánské náměstí. Pár dní po vypuknutí války se ovšem přesunulo na Vyšehrad, což znamenalo mnohahodinové přerušení provozu.

Původně se zvažovaly i jiné objekty, jako je například Veleslavínský zámek, O2 aréna, Karlínská kasárna nebo část Výstaviště. Na posledním zmíněném místě ale aktuálně probíhá rekonstrukce jeho vyhořelého křídla, ostatní budovy se ukázaly jako nevhodné především kvůli špatné možnosti vytápění.

Na vlastní kůži. V asistenčním centru pomáhají společně Ukrajinci a Rusové

Krizový štáb hlavního města také v úterý rozhodl o zvýšení motivačního příspěvku pro české občany, kteří doma ubytují ukrajinské uprchlíky. K 250 korunám, které na noc a osobu vyplácí vláda, hlavní město doplatí 140 korun navíc.

„Je to o trochu více než předpokládaly vládní úvahy. Je to cena maximální. Jsme si vědomi, že už část ubytování byla naplněna dříve. Kapacita i tak bude brzy vyčerpána a bez relokace do ostatních krajů to nejde reálně ustát,“ řekl Hřib. Zvýšení příspěvku podle odhadů v Praze zajistí kolem dvou tisíc nových lůžek.