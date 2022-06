Na to, že Praha je příchodem uprchlíků dlouhodobě přetížená a ocitla se na hranici svých možností, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) upozorňoval již delší dobu. Stejně jako na to, že pokud se nepodaří dosáhnout rozumného řešení zajišťujícího rovnoměrné rozdělování běženců v rámci celé republiky, Praha přestane usnadňovat příchod dalších: uzavře KACPU působící nyní ve Vysočanech. Ukončí tedy provoz centra, jehož úkolem je pomáhat Ukrajincům při registraci, případně i s nalezením ubytování, a také při vyřizování dalších úředních nezbytností souvisejících s pobytem v České republice; včetně například zdravotního pojištění nebo sociálních dávek.

Končíme 15. června, hlásí metropole

Že to Praha míní zcela vážně, se potvrdilo první červnovou středu: po jednání krizového štábu primátor ohlásil posledních 14 dní fungování KACPU v Praze. Uzavřeno má být toto asistenční centrum od 15. června – s tím, že dostupné ubytovací kapacity jsou vyčerpány, a tak nemá smysl, aby se v metropoli registrovali další uprchlíci. To sice bude bude možné i nadále, avšak s nutností obcházet jednotlivé instituce v jejich úředních dnech a hodinách; bez soustředění jejich zástupců na jednom místě v asistenčním centru, nabízejícím navíc dobré zázemí i prakticky luxusní provozní dobu. V Praze už také bylo ukončeno poskytování humanitární pomoci na hlavním nádraží.

Asistenční centrum v hlavním městě podle Hřibových slov přeruší provoz do doby, než se najde způsob, jak zátěž pro jednotlivé kraje vyrovnat. Premiér Petr Fiala (ODS) následně dal najevo, že společně s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), jenž Hřibův krok označil za nečekané silové řešení, přičemž zmínil i blížící se termín voleb, míní s Prahou jednat o dalších možnostech. Pokud k uzavření pražského KACPU skutečně dojde, Pardubický kraj bude reagovat zastavením provozu toho svého, ozval se prakticky vzápětí tamní hejtman Martin Netolický (ČSSD). Vysvětlil, že jestliže Pardubice leží na hlavním železničním koridoru na cestě do Prahy, problém by se nejspíš přenesl tam.

Přesvědčovat, motivovat, ale nenutit

Co by takový vývoj situace (pokud na ohlašované plány v Praze i Pardubicích skutečně dojde) znamenal pro střední Čechy, je těžké předvídat. Lze však počítat s nárůstem počtu zájemců o registraci. Ve středočeských městech kraj v minulosti zřídil tři KACPU, podstatně méně vytížená než asistenční centrum v Praze, z nichž ta v Mladé Boleslavi a v Příbrami již byla uzavřena; nyní funguje pouze centrum v Kutné Hoře (jediné ze tří středočeských, pro něž se našly prostory v objektu patřím kraji). Ukončení provozu dvou KACPU ze tří umožnil pokles jejich návštěvnosti. V souvislosti s jejich uzavřením hejtmanka Petra Pecková (STAN) opakovaně zdůraznila, za pokud to bude nutné, lze služby středočeských KACPU znovu rozšířit. „Samozřejmě v případě potřeby jsme připraveni činnost našich center opět posílit, ale chci věřit, že to do budoucna nebude potřeba,“ uvedla v roli předsedkyně krajského krizového štábu.

V reakci na plány Prahy a Pardubic se však nyní takový krok nechystá. Vedení kraje jedná s Rakušanovým ministerstvem o dalším vývoji – zatím se ale neplánuje, že by k nyní jedinému KACPU fungujícímu na středočeském území, v Kutné Hoře, mělo přibýt další. Kutná Hora asi zažije nárůst počtu příchozích – nicméně uprchlíci se mohou obracet rovněž na pracoviště pobytových agend cizinecké policie (pro střední Čechy fungují v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Praze a Příbrami; s úředními dny v pondělí a ve středu vždy od osmé do sedmnácté hodiny) či na pracoviště OAMP – odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (jsou rovněž v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami).

Jestliže Praha ústy primátora Hřiba trvá na tom, že má vláda najít mechanismus „přerozdělování“ uprchlíků do krajů, nejeví se takové řešení zrovna jako snadné. Těžko jim nařizovat, kam by měli jít, nebo snad rozdávat nějaké „umístěnky“. Lze jen vysvětlovat a motivovat: tady jsou poměry takové, jinde se nabízejí dostupná místa ve školce i škole – a nouze by nebyla ani o práci. Těžko je ale „nutit“ k přesídlení jinak než třeba finanční motivací v podobě podmínění výplaty sociálních dávek školní docházkou dětí. Neseženete pro ně od září místo? Fajn, tady je adresa ubytování v Moravskoslezském kraji, kde se zapsáním do školy nebude problém… Už v příštích týdnech se také může potřeba přemísťování začít uplatňovat u těch běženců, kteří se změně adresy nevyhnou kvůli tomu, že koncem února či v březnu našli útočiště v objektech určených k rekreačnímu využití, které je nyní nutné uvolnit před hlavní sezonou.

Pražské KACPU od počátku své existence do soboty 4. června odbavilo 95 454 osob. V poslední době tam přichází několik stovek lidí denně. V sobotu jich bylo 164, přičemž ubytování potřebovalo zajistit 39. V pátek se jednalo o 296 osob; ubytovat potřebovalo 68 z nich.