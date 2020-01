Znamenitě kraj reprezentují nejen středočeské sportovní naděje. Také další mladí obyvatelé si ve svých oborech vedou výborně – a je to znát podle toho, jak se jim daří v soutěžích.

„Tradičně slaví úspěchy žáci ze středočeských gastronomických škol, skvělí jsou i ti, co navštěvují řemeslné obory,“ připomněl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Upozornil však i na to, jakou radost a hrdost přináší také zastoupení v prestižních celosvětových vědeckých soutěžích. „Jeden ze studentů mladoboleslavského gymnázia se například dostal až do finále soutěže žáků do 20 let Intel ISEF,“ podotkl radní.