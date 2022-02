Jak sbírka funguje? Kdokoliv může zajít do libovolného „army shopu“ a zakoupené zboží dopravit do sběrného místa v Lipanské ulici. Zatím tímto způsobem pomáhají jednotlivci, Halina by ale chtěla oslovit i firmy, které by mohly darovat najednou více potřebných věcí. „České obchody jsou tímto sortimentem slušně zásobené, takže nabídka zatím je. Nepomáháme takto první rok. Obdobnou sbírku jsme dělali už před lety po vypuknutí bojů v Donbasu. V klidnějším mezidobí jsme šili maskovací sítě a posílali na Ukrajinu vždy potřebné léky,“ pokračovala paní Vasilenko.

Ukrajinci pracující v Česku: řeší se jejich odchody do války i příchody nových

První zásilku darů z Prahy odveze dodávka už o tomto víkendu. Ze šesti mužů, kteří v ní pojedou, se zpátky vrátí jen řidič. Ostatní narukují do armády. „Ničeho se nebojí. Oni jsou vojáci, bojovali už v minulém konfliktu. Jsou si jisti vítězstvím. Ukrajinská armáda je nejlepší na světě. Těším se už na to, jak si po jejich návratu do Prahy dáme společně pivo,“ zdůraznila Halina, která má ve Lvově dospělého syna i dceru. „Oba zatím zůstávají. Syn je po rakovině a nemá jednu nohu, čili z něj voják nebude. Chci aby teď oba odjeli do Prahy, ale nevím, jestli je přesvědčím,“ konstatovala s povzdechem Halina Vasilenko.

Zájemci o příspěvek do její sbírky se mohou hlásit přímo přes její facebookový profil. Aktivistka poukázala také na mezinárodní sbírku pro armádu, kterou vyhlásila ukrajinská národní banka. „To hlavní, co by měl teď Západ udělat, je vyloučení Ruska ze systému swift. Plus případně zajistit bezletovou zónu nad Ukrajinou. Vše ostatní zvládneme sami. Nebojíme se ani druhé největší armády světa. Jsme už ale (na Rusko) hodně nas---í. Táhne se to dlouho,“ dodala.

Pomáhají právníci, univerzity i majitelé bytů

Nabídky konkrétní pomoci Ukrajincům jinak přicházejí od mnoha lidí a mají rozličnou podobu. „Nabízím na čas (čti, dokud to bude potřeba) bydlení. Malý pokoj třeba pro starší ženu, maminku s dítětem unikající před válkou. Neumím si představit že bych se s dcerou ocitla v takové situaci a musela bych utíkat, bát se o naše životy,“ napsala na Facebooku obyvatelka metropole. „Hledáme ubytování pro 4 dospělé a 2 děti z Ukrajiny. 2+1, 3+1, nájem do 15 tis. + poplatky. Kdekoliv v Praze. Přivezeme je v pondělí, takže to opravdu spěchá. Díky za případné nabídky,“ vyzvala další Pražanka ve skupině Letenská parta.

Bezplatnou pomoc pro lidi postižené válkou nabídla advokátní kancelář Tašl, která se specializuje na cizinecké právo. „Pokud máte jakéhokoliv kamaráda, známého nebo kohokoliv, kdo potřebuje pomoci s příjezdem, či pobytem v ČR, odkažte ho na nás. V souvislosti s válkou na Ukrajině zdarma rádi pomůžeme všem, kteří potřebují pomoc. Už dnešek byl hektický a prakticky jsme se nezastavili,“ vzkázal za kancelář advokát Jakub Klobáska. Na internetu se už objevili rovněž nabídky konkrétních pracovních příležitostí pro „současné a budoucí migranty“.

PODÍVEJTE SE: Na Václavském náměstí protestovali lidé proti válce na Ukrajině

Útok Ruské federace na nezávislý stát tvrdě odsoudila též Česká konference rektorů. Univerzity jejím prostřednictvím nabízejí „veškerou pomoc ukrajinským studentům a pracovníkům“. K ní se osobně i jménem všech zaměstnanců a studentů přihlásil též rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„V nejbližších hodinách budou uvolněny prostředky, které umožní realizovat, co bude třeba. Prosím, neváhejte se nám přihlásit se svými potřebami a náměty, jak nejlépe pomoci. Určitě myslíme na studenty a zaměstnance v hmotné nouzi, můžeme pomoci i s úředními otázkami pobytu, pozváním vašich kolegů z Ukrajiny, zajištěním jejich pobytu,“ sdělil Petráček.