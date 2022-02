V poslední době zůstával na Ukrajině. Ve čtvrtek ráno mu Václav Šíma do země zavolal. „Ptal jsem se ho, jestli potřebuje pomoct, že udělám, co bude v mé moci. Výsledek je ten, že za chvíli sedám do auta a jedu na polsko–ukrajinskou hranici, kde by na mě měl čekat i s rodinou,“ říká nymburský majitel domu.

V jedné části pro ně přichystal byt a je připraven rodině pomoci, jak dlouho to bude třeba. Ukrajinská rodina by tak měla být v Nymburce a především daleko od válečného konfliktu ještě během pátku.