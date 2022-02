Situace na Ukrajině eskaluje. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o nezávislosti donbaských republik a nechal tam vyslat vojáky. Na Ukrajině tak velmi reálně hrozí válka. Jak tuto situaci vnímáte?

Samozřejmě mě to, co se děje na Ukrajině, znepokojuje, neboť tam mám příbuzné a přátele. Nechtěla bych, aby třeba můj bratranec narukoval do války. Další věc, která je absurdní, je, že do armády povolávají i ženy od 18 do 60 let, které by se měly raději starat o děti. Proto i moje nejlepší kamarádka, se kterou jsem pravidelně v kontaktu, se bojí, že ji naverbují a chtěla dokonce se svým manželem a synem odjet ze země, například do Polska. Není ovšem očkovaná, takže by ji nepustili přes hranice. Já osobně bych rodině i přátelům ráda pomohla, nabízela jsem kdysi i již zmíněné kamarádce ubytování, ale odjet ze země zkrátka není jen tak. Vím ovšem i o tom, že lidé utíkají také na východ.