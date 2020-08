Po parnu k zalknutí mohou Středočeši očekávat přívaly vody z naplno otevřených nebeských stavidel. Naznačují to alespoň sobotní informace Českého hydrometeorologického ústavu, které však nemají podobu běžné předpovědi. Jedná se o hned tři výstražné informace, doplněné ještě „do čtvrtice“ předběžným varováním.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Pro sobotní odpoledne, a to až do sedmé večer, varují meteorologové před teplotami překračujícími 31 stupňů Celsia. Předpověď hovoří až o 34 stupních! Znamená to dostatečně pít – čímž se však nerozumí nápoje slazené a alkoholické – a omezit tělesnou zátěž při sportovních aktivitách i práci. Důležité také je nenechávat děti a zvířata na přímém slunci; třeba v zaparkovaných autech.