Pro pátek a neděli připomíná Linda Dlouhá z krajské turistické centrály pozvání do Rakovníka, a to na tradiční festival duchovní hudby v chrámu sv. Bartoloměje. V pátek od 19 budou hrát Monika Urbanová Růžková na housle, Jiří Sejkora na hoboj a Přemysl Kšica na varhany. V rámci nedělního vystoupení, kdy od 16 hodin zazní především hudba barokních mistrů, se představí tenorista Marek Žihla; doprovázet ho budou Edita Keglerová na cembalo a Johana Chlupáčová na zobcovou flétnu.

Rovněž od pátku zve Regionální muzeum Mělník na výstavu Advent v proměnách času, jejíž vernisáž se uskuteční již ve čtvrtek od 17 hodin. Pokud tomu vývoj epidemické situace kolem koronavirové nákazy nezabrání, budou se až do počátku ledna návštěvníci moci projít předvánoční atmosférou v různých obdobích; zčásti i pamětnických: od druhé poloviny 19. století do osmdesátých let 20. století. Čas předcházející vánočním svátkům přiblíží například obchůzky s účinkováním postav známých i méně známých (z nichž některé jsou příznačné právě pro Mělnicko), ale také pohled do dobově upravených výkladů obchodů či na plakátovací plochy s pozvánkami na typické akce i reklamami. Přičemž mnohé návštěvníky zřejmě překvapí, že nářky nad odklonem od duchovního rozměru Vánoc a jejich přerod ve svátky konzumu nejsou záležitostí jen dnešní dobu či posledních desetiletí: aktuální byly i v minulosti.

Mimořádné nedělní prohlídky pokračují do konce listopadu v areálu františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu: ohlášeny jsou na nadcházející neděli (21. 11.) a pak i na tu následující (28. 11.). „Návštěvníci si při nich mohou prohlédnout výstavu o historii a obnově slavného poutního místa s pohnutými osudy,“ připomněla Dlouhá. Upozorňuje, že františkánský klášter s loretánskou kaplí leží osamoceně ve východní části obce Červený Újezd na Praze-západ a vede do něj poutní cesta z pražské Lorety.

Pro počátek příštího týdne, kdy už kvůli vládní reakci na postup koronavirové nákazy mohou platit jiné pravidla než pro víkend, upozorňovala krajská turistická centrála na čertovsko-mikulášovský rej chystaný v zámeckém sklepení na Konopišti. Pro ty, kteří se těšili na ohlašované čertovské hody a pekelnou muziku, přišla ale z Konopiště zpráva jak od Lucifera: akce je zrušena. Na Konopišti se neuskuteční ani chystané Vánoce na šlechtických sídlech; na prosinec slibované mimořádné prohlídky vybraných prostor s povídáním o tom, jaké zvyky a výzdoba Vánoce na zámcích provázely.