Rozhodnutím o nákupu PCR testů reagovali krajští radní na vyjádření odborníků, jež všeobecně používané antigenní testy označila za nevhodné pro plošné testování dětí – a obzvlášť pak dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

„Zahájení testování PCR testy předcházelo dotazníkové šetření mezi řediteli a určení dětí, pro které je tento typ vhodnější z hlediska provedení testu a manipulace s ním,“ uvedla v pondělí mluvčí kraje Martina Kemrová. Již dříve Deníku sdělila, že vhodnost jednotlivých typů testů pro děti s růžnými typy znevýhodnění krajský úřad s řediteli konzultoval.

A hejtmanka Petra Pecková (STAN) následně uvedla, že zrovna mezi těmito dětmi je část takových, u nichž se jako výhodnější jeví zůstat u antigenního testování. Avšak také naopak. „Jsem ráda, že se nám podařilo zajistit PCR testy pro ty děti, které to opravdu potřebují,“ zdůraznila v pondělí Pecková.

„Pokud mentálně nebo tělesně postižené dítě nezvládne testování takzvaně šťouracím testem, má být vyloučeno ze vzdělávání a zůstat doma. To je přece neakceptovatelné. To nemůžeme dopustit.“ podotkla Pecková. Byť se netají míněním, že testování ve školách vůbec nepovažuje za nutné – avšak když už to musí být, je to třeba dělat efektivně. „Tak, aby test děti zvládly a byl vůbec k něčemu,“ míní hejtmanka.

V 18 školách po celém území Středočeského kraje tak má být v úterý připraveno PCR testování pro 1043 děti. Žáci, pro něž se tato forma testování chystá, už v pondělí neabsolvovali jinak povinný antigenní text. Laboratoře Spadia nabídly analýzu jednoho vzorku za cenu 150 Kč. Zčásti se tato firma postará i o svoz odebraných vzorků ze škol; zbytek jí doručí s krajem spolupracující profesionální hasiči.

PCR testování ve spojení s šetrnějším odběrem vzorků by Pecková ráda prosadila i pro děti v běžných školách i školkách. „Středočeský kraj spolu s hlavním městem Prahou požádal oficiálním dopisem odpovědné ministry i premiéra Andreje Babiše o změnu způsobu testování dětí ve školských zařízeních už před 14 dny. Dosud nám nikdo oficiálně na náš podnět ani neodpověděl,“ přiblížila hejtmanka, jak toto úsilí prozatím dopadlo.