Testovací centra na koronavirus sjednocují provozní dobu

Pokud by nešlo o nic jiného, minimálně se to dobře pamatuje: sedm odběrových center, kde se ve Středočeském kraji odebírají vzorky pro testování na onemocnění Covid-19, bude fungovat po sedm dní v týdnu, a to vždy od sedmi do sedmnácti hodin. Rozhodla o tom hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot