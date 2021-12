Za nebývale vysoké teploty může teplá fronta, která do Česka přichází od západu. Pro konec roku platí dlouhodobý denní průměr 0,9 °C, přičem obvyklá maxima jsou kolem 2 °C.

Budou překročeny historické hodnoty?

„Teploty přes deset stupňů koncem roku nebývají běžné, jsou vysoce nadprůměrné. Není to ale nic neobvyklého ani extrémního. Situace je nyní taková, že se rychle střídá teplý a chladný vzduch. Nedá se vyloučit, že během pátku dne budou překročeny historické hodnoty, podle našich modelů by to však nastat nemělo,“ říká meteoroložka Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Teploty těsně pod hranicí historického rekordu předpovídá i služba Meteopress. „Do střední Evropy proudí kolem tlakové níže nad severozápadní Evropou od jihozápadu teplý vzduch, jeho příliv vyvrcholí během pátku, kdy teploty mohou ve středních a jihozápadních Čechách vystoupit až ke 14 °C,“ uvádí předpověď.

Časté teplotní výkyvy charakterizují téměř celou druhou polovinu letošního prosince, za což mohou větry vanoucí od Atlantiku, které se nad naším územím dostávají do hluboké tlakové níže.

„Na Britských ostrovech jsou touto dobou běžné větrné bouře. Dynamické počasí občas dorazí i k nám. Když v zimě fouká silný vítr, přijdou i vysoké teploty, to bývá spojené. Typické to bylo například na Štědrý den, jakmile se oteplilo, tak více foukalo,“ vysvětluje Valachová.

Obleva na Štědrý den

Obvyklá štědrodenní obleva dorazila do Česka od západu přesně podle předpokladu. Zatímco na západě a jihu Čech se oteplilo již ve čtvrtek večer, tak větší část Moravy a i severovýchod Čech si užila ještě bílé sváteční ráno. Nezklamala tak lidová pranostika na Adama a Evu čekejte oblevu, alespoň tedy tam, kde ležel sníh.

Teplotní výkyvy souvisí s frontálním rozhraním, území Česka se totiž nachází na rozhraní teplého vzduchu na jihu a studeného na severu či severovýchodě.

„Různě se to vlní, jednou pronikne chladný a podruhé studený. Je to způsobené vlněním nad Evropou, není to nic výjimečného. Občas jsou ale zimy, kdy se toto neděje, vítr fouká od západu a nic se nemění,“ říká meteoroložka.

Naplnit by se tak mohla lidová pranostika je-li na Silvestra větrno, bývá to dosti patrno.

Zatímco na poslední den roku by v Praze a jejím okolí pršet nemělo, v dalších dnech přijde déšť. Na Nový rok a druhého ledna by mělo slabě mrholit, v pondělí pak může napadnout až 10 mm srážek.

Rtuť teploměru by se však v sobotu bude držet okolo deseti stupňů a vítr v nárazech může vanout rychlostí kolem 50 km/hod.

Tlaková výše, která se bude přesouvat z jihozápadní do střední Evropy, bude příští týden slábnout. V pondělí začne počasí nad naším územím ovlivňovat frontální systém. Uprostřed příštího týdne se má opět ochladit a není vyloučeno, že ve středu nasněží.

Teploty přes deset stupňů Celsia v Klementinu naposledy vědci naměřili v roce 2017, kdy dosáhly 13,2 °C a předtím v roce 2006, kdy teploměr vystoupal na 10,9 °C.

Nebývale teplý byl i letošní podzim, ten se zařadil mezi deset procent nejteplejších podzimů za 247 let, kdy se počasí na této nejstarší české meteorologické stanici sleduje. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu byla 11,6 stupně Celsia, to je o 1,8 stupně více, než je dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Samotný listopad byl letos s 6,3 stupně Celsia teplotně průměrný.

V Klementinu pravidelná meteorologická měření probíhají od roku 1752, souvislou meteorologickou řadu bez mezer eviduje od 1. ledna 1784. Měření teploty a tlaku vzduchu probíhala zpočátku dvakrát denně, ráno při východu Slunce, v létě dvě hodiny po východu a odpoledne kolem 15 hodin. Od roku 1800 až do konce roku 1839 byla prováděna pozorování a měření každé dvě hodiny, počínaje od východu Slunce až do 22 hodin.

Zvýšenou pozornost kolísání klimatu a vzrůstající zájem o dlouhodobá historická měření počali meteorologové na celém světě věnovat až v 30. letech 20. století. Klementinská měření představují pro moderní vědu značně ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.

Maximální denní teploty na Silvestra za posledních 20 let naměřené v klementinské hvězdárně v Praze. (Ve °C)

2020 - 5,7

2019 - 7,9

2018 - 7,5

2017 - 13,2

2016 - 0,5

2015 - 2,5

2014 - 1,6

2013 - 1,4

2012 - 9,4

2011 - 5,3

2010 - 0,3

2009 - 8,3

2008 - - 2,4

2007 - 4,2

2006 - 10,9

2005 - - 0,2

2004 - 5,9

2003 - 2,3

2002 - 3,8

2001 - -0,6

1925 – 14,9



Zdroj: ČHMÚ