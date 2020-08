Vlivy bouřky způsobily, že jízdní řády přestaly platit hned na několika železničních tratích v okolí hlavního města. V Praze se porouchala elektronika zabezpečovacího zařízení, bouřka vyřadila z činnosti i zabezpečovací zařízení mezi stanicemi Vrbno nad Lesy na Lounsku a Zlonice nedaleko Slaného v kladenském okrese.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Cestující se navíc v souvislosti s problémy se zabezpečovacím zařízením a následné eliminaci zpoždění setkávali s odříkáním vlaků. Bylo to zvláště na trati z Prahy na Český Brod i zpět; zprvu v celém úseku, pak v části od Úval. Na trati Louny – Kralupy nad Vltavou se pak nejelo v úseku Kralupy – Slaný. Část cestujících mířících do Prahy zase musela neplánovaně přestupovat na metro – případně v podzemí dráze začít svou cestu do středních Čech, kterou plánovali na úplně jiných kolejích.