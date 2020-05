V pátek, na státní svátek 1. května, dokonce začala letos opožděná sezona prvního z takzvaných rekreačních vlaků jezdících pravidelně o sobotách, nedělích a státních svátcích do turisticky atraktivních lokalit – v tomto případě spojujícího metropoli s oblastí horního Posázaví bez nutnosti přestupu v Čerčanech na Benešovsku.

České dráhy plánují, že Výletní vlak Posázaví bude v provozu až do sklonku října; přesněji do neděle 1. listopadu. Komu má sloužit především, prozrazuje už jízdní řád: po ránu míří jeden vlak až do Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, odpoledne jedou dva vlaky do hlavního města: jeden z Ledče a druhý z Kutnohorska; ze Zruče nad Sázavou.

O víkendech a svátcích je také nově posílena kapacita příměstských vlaků pro oblast Posázaví – na linkách S8 a S80. Na první z nich, takzvaném Dolním Pacifiku, spojující Prahu s Vraným nad Vltavou a Čerčany, se již počet míst zvýšil o posledním dubnovém víkendu – a od toho nynějšího, prodlouženého, je u některých vlaků kapacita zdvojnásobena.

Místo třívozové Regionovy jezdí spřažené dvě tyto motorové jednotky – a místo dvou velkoprostorových vozů si mohou cestující vybírat k nástupu hned ze čtyř vagonů. Toto posílení se opět vztahuje převážně na vlaky, jež dopoledne míří z Prahy do Čerčan a odpoledne opačným směrem.

Více místa pro pasažéry i jejich kola

Na lince S80, jezdící mezi Čerčany, Zručí nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, je změna u vybraných vlaků zřejmě ještě nápadnější. Starší motoráky nahrazují prostornější Regionovy – či je alespoň doplňuje osobní vůz s prostorem pro přepravu jízdních kol. Více místa najdou pasažéři ve vybraných vlacích během celého dne; prakticky s odjezdy od sedmé ranní do sedmé večer.

Některé vyhledávané vlakové trasy byly s ohledem na turistickou poptávku posíleny již od posledního dubnového víkendu. Vedle zmiňovaného Dolního Pacifiku S8 s nasazením dvoupatrových vozů se to týká linky S7 do údolí Berounky (se zdvojením elektrických jednotek CityElefant na berounské trase) a na Kladno, kde se spěšné vlaky prodloužily o další vozy nejen na víkend, ale i v pracovních dnech.

Více místa od této soboty 25. dubna mají rovněž cestující ve vybraných spojích autobusových linek na Štěchovicku. Tam ve volných dnech dopravci nasazují kloubové autobusy – nebo vypraví autobusy dva.