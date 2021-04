„Jedenáctičlenná výběrová komise ocenila jím předloženou koncepci dalšího rozvoje Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, vizi rozvoje na prvních sto dnů a dále do roku 2024 i vystupování, které předvedl face to face,“ konstatoval Pavlík. Uvedl, že kandidát na ředitelský post pracuje jako doktor, ale rovněž slouží jako výjezdový lékař záchranné služby, takže problematiku záchranky zná dobře a zblízka.

Pavel Rusý.Zdroj: ZZS Středočeského krajeRadní dále připomněl, že v minulosti Pavel Rusý získal i zkušenosti se zajišťováním provozu sanitních vozů: působil ve vedení společnosti, která mimo jiné nabízí i přepravu pacientů. Vybraný kandidát na ředitelský post koneckonců může nabídnout i elán ještě vcelku mladého člověka. Z dřívějších kandidátních listin – za ODS kandidoval v komunálních i krajských volbách – plyne, že je ročníku narození 1975.

Helena Frintová z krajského úřadu, která ve středu výběr Rusého potvrdila, že vítěz výběrového řízení pracuje jako lékař záchranné služby na částečný úvazek ve Středočeském a Ústeckém kraji. „V minulosti založil nestátní zdravotnické zařízení na přepravu pacientů neodkladné péče Nonstopmedic,“ upřesnila.

Sám Rusý oceňuje množství zkušeností, jež mu urgentní medicína dala. „Potkal jsem v ní několik životních učitelů – a nastala doba, kdy bych to mohl záchrance vrátit,“ poznamenal očekávaný budoucí ředitel.

Rozhodnutí již ve čtvrtek?

O případném jmenování do funkce budou rozhodovat krajští radní; záchranná služba je totiž jednou z příspěvkových organizací kraje. „Jednoznačný závěr komise, který plyne z bodového ohodnocení účastníků výběrového řízení, rád kolegům předložím,“ řekl Pavlík. „Takzvaně na stůl,“ doplnil, že se tento bod bude snažit dostat do programu jednání i po termínu uzávěrky připravovaných materiálů, aby se krajští záchranáři mohli jméno nového ředitele dozvědět co nejdříve.

@ZZS_SCK bude mít nového ředitele. Vítězem tříkolového výběrového řízení se stal MUDr. Pavel Rusý. Rada kraje by měla rozhodnutí výběrové komise vzít na vědomí ve čtvrtek 1. dubna. Nový ředitel bude do funkce jmenován a nastoupí do ZZS SK již ten samý den. pic.twitter.com/SeKjTNhgil — ZZS SČK (@ZZS_SCK) March 31, 2021

Od Rusého má informace, že v případě jmenování by mohl nastoupit prakticky okamžitě. Také Frintová uvedla, že funkce by se měl ujmout ještě týž den. „Jeho úkolem bude pokračovat v rozvoji středočeské záchranné služby, a to nejen v podmínkách pandemie, ale zejména v období po pandemii. Těším se na vzájemnou spolupráci,“ konstatoval Pavlík.

Provizorium už trvá roky

Skutečného ředitele měla Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje naposledy v červenci roku 2018. Tehdy ředitel Martin Houdek rezignoval poté, co ho k tomuto kroku vyzval tehdejší radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO).

Označil za nepřijatelné, aby v čele krajské organizace zůstával člověk, na kterého byla podána obžaloba – což se stalo kvůli zakázce na nákup sanitek z roku 2012, řešené v rámci rozsáhlejší kauzy, spojované především se jménem někdejšího hejtmana Davida Ratha (následně krajský soud nepravomocně konstatoval Houdkovu vinu a nyní se čeká na jednání odvolacího senátu vrchního soudu).

Byť měl Houdek v organizaci podporu, stavěla se za něj i odborová organizace, vyhověl, aby ukončil napětí, jež se po Bezděkově výzvě objevilo. Tehdy se mluvilo o tom, že pokud se Houdek před soudem očistí, mohl by se do funkce vrátit.

Řízením záchranné služby pak tehdejší radní dočasně pověřili Houdkova náměstka Jaromíra Bureše. Ten však záhy vyhrál výběrové řízení na šéfovský post v Oblastní nemocnici Kladno, a tak radní již na podzim 2018 pověřili řízením dosavadního náměstka pro léčebně preventivní péči Jiřího Knora.

Ten stojí v čele dosud, když se i na nové pozici aktivně účastní výjezdů jako lékař. Je také spoluautorem respektované učebnice urgentní medicíny (společně s Janou Šeblovou, jež nedávno od středočeské záchranky odešla).