Jestliže loni podle předběžných údajů statistiků přijelo do hromadných ubytovacích zařízení ve středních Čechách 782,1 tisíce návštěvníků, bylo to o 88,1 tisíce hostů více než o rok dřív. Proti roku 2020 to představuje nárůst o 12,7 procenta. Jestliže se počet přenocování meziročně zvedl o rovných 11 procent, ukazuje to, že doba pobytu se v průměru mírně zkrátila. Strávených nocí středočeští statistici za loňský rok nasčítali 2,023 milionu.

Pokles návštěvnosti vlivem pandemie koronaviru a s ní souvisejících vládních opatření se projevil poklesem návštěvnosti v prvních třech měsících roku ve srovnání v rokem předchozím, připomněl Ondřej Junášek ze středočeské správy Českého statistického úřadu. První čtvrtletí roku 2020 totiž bylo ještě obdobím bez covidových omezení a cestovní ruch sice zažíval tradiční sezonní omezení, ale ještě nebyl sešněrován koronavirovými pravidly. „V následujících měsících návštěvnost meziročně rostla; nejvýrazněji v posledním čtvrtletí roku,“ uvedl Junášek.

Upřesnil, že nejvýraznější meziroční poklesy návštěvnosti byly zaznamenány právě v únoru (o 88,6 procenta), lednu (87,6) a březnu (73,3); mírný meziroční pokles v počtu hostů přinesl ještě srpen (o 2,5 procenta). „V dalších měsících byl již zaznamenán meziroční nárůst; nejvyšší absolutní nárůst byl patrný v říjnu (o 54,8 tisíce), zatímco relativní v listopadu (o 672,3 procenta),“ nabídl Junášek pohled statistiků. Nejvyšší počty návštěvníků – a to poměrně vyrovnané – byly zaznamenány během letních prázdnin: v červenci (177,5 tisíce hostů) a v srpnu (177,1 tisíce). I když se v srpnu ubytovalo méně hostů než o rok dříve, počet přenocování meziročně vzrostl. Prázdninové pobyty se tedy obecně jevily delší než o rok dříve.

Z celoročního pohledu se však průměrná délka pobytu jednoho hosta v roce 2021 zkrátila z 2,63 na 2,59 noci. Je to méně než celorepublikový průměr, který dosahuje hodnoty 2,80. Praha však zaznamenala pobyty ještě výrazně kratší: s průměrem 2,23 noci.

Mezi cizinci převažovali sousedé

Celkově za celý rok byl nárůst zaznamenán jak u domácích hostů, tak u návštěvníků ze zahraničí. Ti však představovali jen zhruba desetinu z celkového počtu ubytovaných; podíl tuzemců dosahoval 89,9 procenta (přičemž celorepublikový průměr činil 77,4 procenta). Nejpočetnějšími zahraničními návštěvníky kraje byli Němci, i když jich ve srovnání s předchozím rokem přijelo o něco méně, a Slováci; těch se naopak ve srovnání s rokem 2020 objevilo víc. „Mezi nejčastěji přijíždějící hosty ze zahraničí patřili pouze ti z evropských zemí,“ konstatoval Junášek. Už rok 2020 ukázal, že vlivem koronavirových omezení se vytratili dříve poměrně početní (byť krátkodobí) návštěvníci z jihovýchodní Asie – a na tom se zatím nic nezměnilo. Číňané a Jihokorejci se loni počítali pouze na desítky. Počet cizinců se meziročně zvýšil o 3,4 procenta; v případě domácích návštěvníků nárůst dosáhl 13,8 procenta.

Ze zahraničních hostů měli převahu zmiňovaní občané Německa, mající mezi cizinci podíl 30,3 procenta. Početnějšími skupinami byli dále návštěvníci ze Slovenska (20,5 procenta), Polska (7,7), Rakouska (5,7) a Nizozemska (3,7). Častěji se ještě bylo možné setkat také s Ukrajinci, Italy, Francouzi, Maďary či Španěly.

Počet návštěvníků ubytovacích zařízení v roce 2021

Region Celkem Domácí Cizinci Středočeský kraj 782 114 78 933 703 181 Hlavní město Praha 2 358 642 1 413 250 945 392 Česká republika 11 395 756 2 573 595 8 822 161

Počet přenocování ubytovaných hostů v roce 2021

Region Celkem Domácí Cizinci Středočeský kraj 2 022 937 204 845 1 818 092 Hlavní město Praha 5 271 416 3 434 849 1 836 567 Česká republika 31 956 646 6 547 986 25 408 660

Zdroj: Český statistický úřad