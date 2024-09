Vyjednávání o koalici pro Středočeský kraj začalo hned po vyhlášení výsledků voleb v sobotu 21. září večer – a pokračovat bude v pondělí. Ještě se však nedá očekávat konkrétní výsledek. V neděli to Deníku řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček, kandidát na hejtmana za koalici SPOLU sdružující vedle ODS také KDU-ČSL a TOP 09.

ANO i STAN vzájemnou spolupráci ve středních Čechách vylučují. Bez Skopečkova SPOLU se tak ani jedno z nich při vytváření koalice neobejde.

Jak vnímáte samotný výsledek voleb?

Je potřeba si přiznat, že celorepublikově vyhrálo hnutí ANO – a s poměrně razantním náskokem. Po evropských volbách je to druhé vítězství hnutí ANO. A jsou to poslední volby před sněmovními volbami, čili to naznačilo, kdo má jaké síly a v jaké kondici jednotlivé politické strany jsou. Z krajského pohledu bych rád poděkoval všem voličům, kteří koalici SPOLU podpořili; vážím si každého hlasu. My jsme si samozřejmě představovali výsledek silnější – na druhé straně: když to srovnáme s ostatními regiony, koalice SPOLU udělala ve středních Čechách velmi nadstandardní výsledek. Nás to netěší, protože bych si přál výsledek lepší. Na příkladu jižních Čech a jižní Moravy se také ukazuje, že ve chvíli, kdy máte hejtmana, který čtyři roky odváděl dobrou práci, máte šanci celospolečenskou náladu nějakým způsobem způsobem zlomit. Kde toho hejtmana nemáte, byl to úkol téměř nemožný.

Překvapilo nebo potěšilo vás něco během kampaně či samotných voleb?

Nepotěšilo nebo nepřekvapilo mě nic, co bych teď řekl. Prostě tu máme velký náskok hnutí ANO a návrat KSČM, respektive STAČILO!, na politickou scénu. To je něco, z čehož v žádném případě nemám radost.

Když jste zahajoval ostrou fázi kampaně, zmiňoval jste, že byste chtěl dosáhnout takového výsledku, abyste byl tím, kdo bude oslovovat partnery ke koaličnímu jednání – a nikoli tím, kdo je oslovován. Teď jste ale v pozici „bohaté nevěsty“, o kterou usiluje každý. Tak bych se tedy zeptal: budete hejtmanem?

To není o mé osobní ambici ani o jednom člověku, o jednotlivci. Zažili jsme mnohokrát, že jsme měli velký náskok před ostatními, ale v rámci vyjednávání jsme se museli lecčeho vzdát, protože při vyjednávání držel rozhodující karty někdo jiný. Je pravda, že podle toho, jak volby dopadly, jsme v tuhle chvíli subjekt, který při sestavování koalice nelze obejít. To je při vyjednávání určitě výhoda. Ale ta vyjednávání teprve začínají. Mám za sebou první setkání, a tak zatím nemá mysl z toho něco vyvozovat.

Nemůžete alespoň naznačit?

Ani naznačovat se nedá.

Zmínil jste, že v rámci koaličních vyjednávání se je třeba i něčeho vzdát; něco obětovat. Můžete říci, kde ve vašem programu vidíte největší prostor pro kompromisy?

Partnerům, se kterými jednáme, to určitě nemá smysl sdělovat před média. Volby nějak dopadly, jsou nějaké možnosti, které vedou k většinám – byť velmi křehkým – v rámci zastupitelstva Středočeského kraje. V tomto ohledu není ani jedna z nich ideální, takže to ještě bude vyžadovat velké úsilí, abychom dospěli k takovému řešení, které bude pro Středočeský kraj stabilní a funkční.

Jestliže hovoříte o velkém úsilí, dá se odhadovat, kdy těchto výsledků bude moci být dosaženo? Tedy: jako dlouho jednání potrvají do doby, než budete moci oznámit nějakou dohodu?

To teď říci neumím. Máme jeden den po volbách, je neděle, výsledky byly sečteny večer. My jsme se mezitím sešli se STAN jako s prvním partnerem, pak jsme si vyslechli pohled kolegů z hnutí ANO. Tyto oba pohledy máme, v pondělí dopoledne budeme pokračovat. Mezitím určitě dojde i k jednání uvnitř našich regionálních politických uskupení, abychom informovali o tom, jak jednání vypadají a jaký máme mandát. Vše je opravdu na začátku. V pondělí bych žádný konkrétní výsledek ještě nečekal.

Konkrétně na vás se hejtmanka Petra Pecková obrátila prostřednictvím sociálních sítí, kde zdůrazňovala vaši odpovědnost za rozhodnutí o volbě partnera. Říká tam…

Já jsem s paní hejtmankou včera mluvil telefonicky, pak jsme se spolu sešli – a nemyslím si, že je dobrá strategie vzkazovat si cokoliv přes sociální sítě. Nemyslím si, že od paní hejtmanky je to úplně nejlepší strategie, jak vést jednání o koalici.