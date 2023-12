„Připomínáme, že podle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí každý řidič přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jaké jsou nejproblematičtější úseky silnic I. třídy z hlediska zimní údržby ve Středočeském kraji?

● I/2 Ždánice – Malotice – Doubravčany

● I/3 Votice – Miličín – zalesněný úsek se stoupáním

● I/6 Nové Strašecí - Řevničov

● I/9 Želízy – Medonosy – CHKO Kokořínsko – výjimka na posyp solí, ale pouze v množství 10g/m2 – úsek je zalesněný, drží se zde dlouho vlhkost

● I/9 Štěpánské soumostí - úsek Větrušice – odbočka na Obříství – jde o mosty v celkové délce 1 km, které často promrzají a tvoří se na nich náledí

● I/16 Martinovice - Ošťovice

● I/16 zalesněný úsek se zatáčkami v obci Jizerní Vtelno

● I/38 most Debř, most Hrdlořezy, most Bělá