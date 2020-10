Na pondělním zasedání schválili radní Středočeského kraje další žádosti o bezúročnou půjčku. Podle Gabriela Kovácse (ANO 2011), náměstka hejtmanky pro oblast financí, je vyřízení půjčky rychlé. Dosud si o půjčku zažádalo 3898 živnostníků, v kraji je jich přitom evidováno zhruba 140 tisíc.

K pondělí 12. října již Středočeský kraj vypořádal a proplatil 1 902 žádostí v celkové výši 92 460 000 korun. „Máme i případy, kdy díky bleskové administraci měli žadatelé peníze na účtu během dvou dnů. Velmi záleží na samotném žadateli, jak rychle po registraci zaplatí jednu korunu a žádost pošle fyzicky poštou na krajský úřad. Většinou jim pak peníze na účet dorazí během cca pěti až sedmi dnů,“ vysvětlil Gabriel Kovács a upřesnil, že termín pro podání žádostí do 31. října letošního roku byl prodloužen v souvislosti s nástupem druhé vlny koronaviru, který právě na živnostníky dopadá velmi tvrdě.

„Bezúročná půjčka je alternativou především k vysoce úročeným nebankovním úvěrům. Ty často končí exekučním řízením a tomu může bezúročná půjčka předejít,“ zdůraznil Gabriel Kovács.

Vedení Středočeského kraje očekává poskytnutí bezúročných vratných půjček ve výši 300 až 400 milionů korun. Sám kraj si musel na půjčování jiným peníze půjčit, za úvěr zaplatí na úrocích 1,4 až 1,8 milionů korun. Původně měl na tento projekt kraj připraveno 2,7 miliard korun.

Živnostníci budou půjčku splácet formou pravidelných čtvrtletních splátek, která činí jednu dvanáctinu poskytnuté finanční pomoci. „První splátka musí být uhrazena k 15. červnu 2021. Poslední splátka, splatná k 15. březnu 2024, musí být uhrazena v takové výši, aby byla splacena celá poskytnutá návratná finanční výpomoc,“ upřesnil Gabriel Kovács.

Zda bude v poskytování bezúročné půjčky živnostníkům pokračovat nové vedení Středočeského kraje, není v tuto chvíli jasné. Podle některých zastupitelů bude vše řešeno v rámci koalice.

Petra Pecková (STAN), kandidátka na hejtmana kraje, Deníku sdělila, že by měla být minimálně stanovena podmínka ročního obratu.

"Podle našich informací, požádalo do současné doby o půjčku zhruba 4 tisíce podnikatelů. Podnikatelé podporu potřebují, ale pravděpodobně budeme muset změnit podmínky poskytnutí půjčky. Dnes totiž může požádat o půjčku v podstatě kdokoliv, kdo má živnostenské oprávnění a nemusí dokládat ani své obraty. My s největší pravděpodobností, nastavíme podmínku minimálního ročního obratu, abychom zabránili tomu, že si kdokoliv s IČ požádá o bezúročnou půjčku a koupí si za ni novou televizi. O přesných podmínkách budeme dále diskutovat v rámci koalice," napsala Petra Pecková.

„V tuto chvíli odpovědět, aniž by byla uzavřená koaliční dohoda a nebylo vše projednáno všemi koaličními politickými subjekty, by nebylo férové. Jako ODS máme prioritu podporovat podnikatele a budeme samozřejmě hledat možnosti, jak jim pomoci. A to nejen v této šílené době, ale chceme podporovat podnikání nejen v době covidu,“ reagoval na dotaz Deníku Petr Vychodil (ODS), nově zvolený krajský zastupitel a starosta města Králův Dvůr.

„Ze státního hlediska je podpora živnostníků tristní. Je ale potřeba nyní počkat na jednání Poslanecké sněmovny a poté se v návaznosti na toto věnovat i na krajské úrovni. Teprve poté se budeme moci bavit, zda systém podpory upravit, doplnit, posílit,“ sdělil Jan Jakob (Spojenci pro Středočeský kraj), krajský zastupitel a starosta Roztok.

Bezúročná návratná půjčka



Maximální výše podpory je 50 tisíc korun a podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 miliardy korun. Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky https://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění.



Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 (včetně) alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje