/FOTOGALERIE/ V březnu zemřelo ve Středočeském kraji celkem 2036 osob. Přímé spojení s dopady koronavirové pandemie, jež v té době zaznamenávala jeden z vrcholů, sice chybí, nicméně údaje krajské správy Českého statistického úřadu zní hrozivě. Jde o nejvyšší měsíční počet zemřelých během třetího měsíce od roku 1982, odkdy jsou tyto údaje za kraj k dispozici.

Pietní místo za oběti covidu na Staroměstském náměstí. | Foto: Deník/Michal Bílek

Připomíná to vedoucí oddělení informačních služeb středočeských statistiků Pavel Hájek. S tím, že dosud dostupné údaje, prozatím předběžné, zaznamenávají v kraji úmrtí 1116 mužů a 920 žen. „Ve srovnání s březnovým průměrem let 2015 až 2019 zemřelo o 819 osob více, bylo to o 67,2 procenta více,“ konstatoval Hájek s tím, že vyšší relativní nárůst byl oproti průměru zaznamenán pouze loni v listopadu, kdy počet zemřelých vzrostl o 69,6 procenta.