Středočeský kraj je prvním regionem, který začíná řešit možné omezení i úplné zastavení provozu na některých regionálních tratích. V Integrované dopravě Středočeského kraje (IDSK) vznikla tabulka, která od včerejška koluje zejména mezi zastánci provozu na lokálkách. Na seznamu tratí vytipovaných k možnému omezení dopravy je celkem třináct tratí.

„V tuto chvíli se nejedná o žádný oficiální materiál. Jde o jednu z několika pracovních verzí, ale mohu potvrdit, že se tím zabýváme. Vyhodnocujeme poměr přínosu uzavření tratí s celkovými náklady a lokálními výhodami a nevýhodami. Nic jsme zatím definitivně nerozhodli,“ řekl krajský radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN). „Nemá smysl držet při životě klinicky mrtvé tratě a nemít pak na investice do těch perspektivních,“ dodal.

Mluvčí Správy železnic Nela Friebová potvrdila, že o takovém dokumentu už jednali s IDSK. „Jde o pracovní materiál, který byl ze strany IDSK předložen Správě železnic na jednání, jehož účelem bylo představit zatím ještě neschválené záměry právě proto, aby se mohlo zabránit případně zmařeným budoucím investicím,“ řekla mluvčí Nela Friebová.

Podle mluvčího IDSK Oldřicha Buchetky je důvodem hledání úspor nepříznivá ekonomická situace způsobená zásadními výpadky příjmu v rozpočtu Středočeského kraje, kdy jen do dnešního dne chybí řádově stovky milionu korun v propadech výběru tržeb. „Ze strany státu se krajům žádné finanční podpory nedostalo, proto se musí hledat různé formy úspor tak, aby se podařilo rozpočet kraje opět stabilizovat,“ dodal Buchetka.

Na seznamu tratí k možnému omezení jsou i některé, které nedávno prošly velkou modernizací. Jde například o trať z Mělníka do Mladé Boleslavi. Zatímco v úseku z Mladé Boleslavi do Mšena proběhly jen drobnější opravy, ze Mšena do Mělníka došlo ke kompletní modernizaci za půl miliardy korun. Na jiných tratích už došlo v letošním jízdním řádu k zásadní redukci, například mezi Dolním Bousovem a Bakovem nad Jizerou.

Ukázkovým příkladem nekoncepčního plánování v Česku by pak mohlo být utlumení provozu na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou. Ředitelství vodních cest zde nedávno dokončilo soubor zdvihacích mostů včetně železničního za stovky milionů korun. Po uzavření by zůstal nevyužitý.

Plán kraje znovu otevře mimořádně vyhrocenou diskuzi na téma omezení provozu na některých tratích, kterou v posledních měsících oživily plány na změnu zákona v podobě konzervace dráhy.

Seznam tratí (úseků), kde může dojít k omezení provozu

012 Plaňany zast. – Kouřim: zastavení provozu, náhrada autobusy

014 Uhlířské Janovice – Ledečko: pouze sezónní a rekreační vlaky, jinak náhrada autobusy

062 Křinec – Městec Králové: zastavení provozu, náhrady autobusy

063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov: zastavení provozu bez náhrady

064+076 Mladá Boleslav – Mělník: zastavení provozu v pracovní dny, náhrada autobusy, víkendový provoz

094 Vraňany – Lužec nad Vltavou: zastavení provozu, náhrada autobusy

095 Zlonice – Straškov: zastavení provozu bez náhrady

110 Klobuky v Čechách – Peruc: zastavení provozu, provoz pouze sezónních vlaků, náhrada autobusy

121 Hostivice – Podlešín: omezení na celé trati kromě vlaků do Amazonu a provozu Cyklohráčku

124 Lužná u Rakovníka – Deštnice: omezení provozu na víkendové vlaky a týdenní dojížďku (pondělí, pátek)

162 Rakovník – Kralovice u Rakovníka: zastavení provozu, nahrazení autobusy.

204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem: zastavení provozu, částečná náhrada autobusy

233 Čelákovice – Mochov: zastavení provozu bez náhrady.