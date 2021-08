Hned na úterý se chystají rovnou tři programy: hudba, divadlo i literatura. Malá pocta velké Piaf je název koncertního programu Radky Fišarové, kterému bude patřit pódium v zámeckém parku v Roztokách na Praze-západ. Zpěvačka představí především francouzské a české šansony, přičemž z melodií země vína, moře i hor zazní nejen písně spojené se jménem Edith Piaf – dojde také na skladby, jež proslavili Mireille Mathieu či Charles Aznavour. Chybět však nebude ani připomenutí domácích muzikálů.

Francií vlastně zavání i úterní program v muzeu v Jílovém u Prahy taktéž na Praze-západ: divadelní představení Blbec k večeři je klasickou komedií francouzského autora Francise Vebera. Poselství jeho zřejmě nejslavnější hry je však plně srozumitelné i zdejšímu publiku: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá – a nejlíp se směje ten, kdo se směje naposled.

Zcela jinou atmosféru bude v úterý večer možné vnímat u zámku v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde šestice hereček nabídne scénické čtení z dopisů několika generací šlechtičen žijících v 16. století – přičemž jejich pocity ukazují, že byť to bylo na zámcích (nebo ještě i na hradech starého střihu), nešlo vždy o život jako z pohádky. Mnohé trávily hodně svých dnů v osamění, případně obklopené jen společnicemi z fraucimoru, zatímco jejich manželé či otcové plnili úřední, společenské, reprezentační i válečné povinnosti nebo si vyrazili za přáteli a zábavou. A ne, opravdu nešlo jen o bezstarostný život v přepychu.

O den později, ve středu, nabídne Sáňky se zvonci Muzeum T. G. M. v Rakovníku. Opět lze však zavítat i do Roztok, tentokrát za divadelním poučením o tom, jak se dělá politika: Jistě, pane premiére. Se stručným souhrnem všeho dění: bylo by to k pláči, kdyby se lidé nesmáli k popukání. A ve středu večer ožijí divadelními představeními i dva skanzeny: do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem přiveze kladenský soubor jednu z nejslavnějších komedií všech dob, Shakespearův Sen noci svatojánské, a v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci sehraje příbramské divadlo Vinnetoua. Hudební komedii jen volně inspirovanou knihami Karla Maye i filmy, jež podle nich byly natočeny, v níž se objevuje i zcela nový padouch.

Nejen vážná hudba i vážná témata

Čtvrteční program pak Roztoky roztančí, když latinskoamerická taneční skupina Tradición nabídne Brazilský večer. Již odpoledne se však uskuteční také divadelní představení pro děti – a zámecký park také provoní rozmanité delikatesy. Pátek pak i za účasti sopranistek Národního divadla nabídne v parku horního zámku v Panenských Břežanech koncert představující díla českých mistrů či další příležitost vyslechnout i zhlédnout Sáňky se zvonci: tentokrát je mladoboleslavští divadelníci nabídnou v Hořovicích. Na poslední srpnovou neděli se pak již odpoledne chystá v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše loutkové představení hry Karla Čapka R.U.R. Je to o robotech – i o tom, zda se roboti tak trochu nestávají také z nás…