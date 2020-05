Potvrzuje to veřejně přístupná databáze pohřešovaných a hledaných osob, kterou na svých internetových stránkách nabízí policie. Pokud namátkou zadáme například pátrání po chlapcích do 15 let z Kladenska, objeví se hned tři jména a obličeje. Všichni hledaní, což znamená, že se po nich neshání rodina; to by byli pohřešovaní.

Pokud je člověk hledaný, má to co do činění s úřady. Může jít o člověka, s nímž by policie chtěla hovořit v rámci vyšetřování trestné činnosti – v případě dětí se však zpravidla jedná o obyvatele výchovných ústavů, jejichž postel tam aktuálně zůstává prázdná. Prostě: je nějaký důvod k omezení osobní svobody.

Někdy stopa po dětech zmizí i na dlouhou dobu. Důkazem může být třeba právě zmiňovaná trojice z Kladenska. Jeden z těchto hochů je hledaný od února, další od počátku loňského září. A třetí, nyní 13letý, dokonce již od 4. února 2019.

Hlavně jde o útěkáře

Ročně středočeští policisté přijímají v průměru přes 150 hlášení o nově nezvěstných dětech. „Převážná většina z nich se krátce po oznámení najde,“ uvedla policistka Čermáková. Z jejích slov dále vyplývá, že oznámení přijatá od rodin mají jen menšinový podíl.

„V 95 procentech se jedná o děti ze zařízení pro ústavní výchovu, které utekly, nevrátily z vycházky nebo dovolené u rodičů,“ upřesnila. „Ať je po dítěti vyhlášeno pátraní z jakéhokoliv důvodu, vždy je nutné k němu přistupovat rychle, zodpovědně – a mnohdy i se zapojením veřejnosti,“ zdůraznila.

Příležitost děti poučit

Na pátrání po dětech mluvčí upozornila v souvislosti Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, který se připomíná – a to nejen mezi policisty – 25. května. Někdy se označuje také jako Pomněnkový den – a v České republice se o něm intenzivně hovoří od roku 2004. Tradice k nám přišla z USA – právě 25. květen vyhlásil dnem pohřešovaných dětí prezident Ronald Reagan v roce 1983, nechává Čermáková nahlédnout do historických i mezinárodních souvislostí.

„Jako vzpomínku na šestiletého Etana Patze, který se právě 25. května 1979 ztratil v New Yorku při cestě do školy. Jeho rodiče spustili rozsáhlou pátrací akci, Etanova fotografie byla dokonce i na krabicích s mlékem. Vyšetřovatelé ho však nikdy nenašli,“ konstatovala policejní mluvčí.

Hlavním posláním Pomněnkového dne je připomenout rodičům, jak důležité je vštěpovat dětem základní pravidla včetně chování při kontaktu s cizí osobou: „S nikým cizím se na ulici nebav! Od nikoho cizího si nic neber! Za světla ať jsi doma!“ Tedy – tohle plně platilo v dobách prezidenta Reagana – a ještě za dětství dnešních rodičů.

Dnes je na místě upozornit rovněž na nebezpečí, jež mohou číhat v elektronickém světě – především na sociálních sítích. „Dítěti je také třeba nastavit určité hranice – ale zároveň mu dát pocit jistoty a bezpečí. Mělo by vědět, že se na své rodiče může vždy a se vším obrátit a svěřit se jim; některé děti utíkají ze svých domovů ze strachu z rodičů, ze zklamání nebo nepochopení,“ zmínila Čermáková.

Jsou to slova, jež se vyplatí přečíst si ještě jednou: dítě by mělo vědět, že se na své rodiče může vždy a se vším obrátit a svěřit se jim… Vybízejí totiž k hlubšímu zamyšlení, než by se na první pohled zdálo. Některé děti utíkají ze svých domovů ze strachu z rodičů, ze zklamání nebo nepochopení.

Jednotlivé případy se odlišují



Jak postupovat při pohřešování osoby?



- Pohřešování osoby může občan oznámit na každém policejním oddělení nebo prostřednictví linky 158.



- Důležité je policistům sdělit co nejvíce informací o zmizelé osobě (osobní údaje, kdy, kde a kým byl naposledy viděn, co měl na sobě, zda se s něčím léčí, místa, kam by mohl jít, zvláštní znamení a podobně).



- Nezbytnou součástí je v případě pátrání také aktuální fotografie pohřešovaného.



Jak probíhá pátrání po pohřešovaných osobách?



- Postup při pohřešování konkrétní osoby je maximálně individuální. Je třeba zvážit, zda je dotyčný v ohrožení života nebo zdraví. Dále je potřeba zjistit, zda se s něčím léčí, má sebevražedné sklony a podobně.



- Na základě vyhodnocení získaných informací policisté vyhlásí pátrání, případně se může uskutečnit pátrací akce. Policisté prověřují místa, kde by se mohl dotyčný pohybovat, kontaktují osoby, ke kterým by mohl mít pohřešovaný vztah.



- Do pátrací akce mohou být zapojeni například i policisté z oddělení služební kynologie se speciálně vycvičenými psy nebo letecká služba – vrtulník či také policejní drony (především v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, a v místech těžko přístupných). V blízkosti vodních nádrží budou do pátrací akce zařazeni také policisté z poříčního oddělení. Policie při pátracích akcích spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a občany.



- Při pátrání po dětech významně pomáhá „národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který v České republice funguje již deset let. Díky tomuto mechanismu, známému pod označením „dítě v ohrožení“, může policie okamžitě vyhlásit pátrání prostřednictvím médií. Do systému se zařazují děti, které se s ohledem na věk mohly stát obětí dopravní nehody, trestného činu, případně děti se zdravotními komplikacemi, které nemají přístup k životně důležitým lékům.



Zdroj: Policie ČR