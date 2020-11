Podepsání smlouvy o vytvoření velké koalice, která po následující čtyři roky má být ve středních Čechách u moci, už nic nestojí v cestě. V pondělí to potvrdil předseda středočeské organizace České pirátské strany Jiří Snížek. Podle jeho slov se nestalo nic neočekávaného – a i středočeští Piráti odsouhlasili dojednaný text programového prohlášení budoucí rady kraje a znění koaliční smlouvy.

Koalice ve Středočeském kraji - Zleva Jan Jakob z TOP 09, Petra Pecková za STAN, lídr kandidátky Pirátů Jiří Snížek a Martin Kupka z ODS předstoupili 4. října v podvečer v Praze před novináře s informacemi o povolebním vyjednávání o vzniku krajské koalice | Foto: ČTK / ČTK

Před nimi již kývli ostatní partneři: stranické orgány STAN, ODS a Spojenců pro Středočeský kraj, kteří sdružují TOP 09, Hlas a Zelené. Definitivně tak je potvrzen vznik koalice všech subjektů, které uspěly v krajských volbách, s vyloučením nyní vládnoucího hnutí ANO. To tak odejde do opozice, přičemž v 65členném zastupitelstvu kraje bude mít 15 hlasů proti 50 koaličním. Podle tradice mu jako nejsilnější opoziční straně má patřit placený post předsedy kontrolního výboru. To potvrzuje i text koaliční smlouvy, nyní již odsouhlasený všemi partnery.