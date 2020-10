Tehdy počátkem července zmiňoval řadu společných témat k řešení – včetně toho, že je třeba hledat cesty, aby se Středočeši dojíždějící za prací do metropole nedostávali do pozice nechtěných sousedů; ba téměř „méněcenných občanů“, kteří poté, co ráno postáli v koloně, zoufale hledají místo, kde zaparkovat, když Praha ve velkém zavedla modré zóny. Ostatně: právě s odkazem na přijíždějící Středočechy…

Dra roky času na nová řešení

Přijde čas změn? Rodící se středočeská koalice, jež má vedle ODS zahrnovat také STAN, Piráty a Spojence pro Středočeský kraj, tedy TOP 09, Hlas a Zelené, má, zdá se, ideální předpoklady pro to, aby spolupráci s hlavním městem dokázala posunout na novou úroveň. Řada jich totiž má na pražském magistrátu stranické kolegy – a netají se dobrými osobními vazbami.

Očekávání, že se s představiteli hlavního města podaří dojednat kroky, které budou prospěšné jak Středočechům, tak Pražanům, potvrdil Deníku předseda krajské organizace STAN Věslav Michalik. „My, Piráti i TOP 09 máme zastoupení jak v chystané krajské koalici, tak ve vedení Prahy,“ připomněl. „Doufám, že se nám podaří najít společnou řeč a využít dvouletého období překryvu,“ řekl s odkazem na to, že volební cyklus v hlavním městě a v krajích není stejný: zatímco Středočeši mají čerstvě odvoleno, Pražané volili v říjnu 2018 – a další volby je čekají už za dva roky.

Že na zlepšování spolupráce s Prahou určitě brzy přijde čas, očekává jednička středočeské kandidátky Pirátů Jiří Snížek. „Zdeněk Hřib o nás hodně pečuje,“ naznačil, že tyto předpoklady opírá i o dobré vztahy s pražským primátorem; včetně vlastních zkušeností z dřívější spolupráce. A také on upozornil na stranické partnery kolegů z rodící se středočeské koalice. „Pro občany je jistě dobrá zpráva, že ta koalice má takovou podobu, jakou má,“ poznamenal.

Na podrobnosti teprve dojde

„Pokud se střední Čechy mají rozumně rozvíjet, bez koordinace s Prahou to nejde – a naopak; jedná se o spojené nádoby,“ míní Michalik. Za oblasti, v nichž je podle něj třeba zintenzivnit jednání, Deníku označil především dopravu, školství a životní prostředí. Na to, aby už nyní přišla řeč na debaty o konkrétních záměrech či projektech, je však podle něj ještě příliš brzy. „Těžko se o tom bavit, když ještě nemáme naši koalici dopečenou,“ vysvětil. „Teď budeme porovnávat programy jednotlivých stran – a myslím, že prostor k nalezení průsečíků tam je,“ připomněl, co je aktuální nyní. „Myslím, že se to podaří velmi brzy,“ poznamenal.

Shodného mínění je i Snížek. „Teď máme plno práce s tím utvořit koalici. A Deníku řekl, že když vše dobře dopadne, budou mít zástupci Pirátů funkci – a tím i mandát hovořit o něčem konkrétním. „Teď by to nebylo nic víc než jen takové neformální jednání,“ upozornil.

Tradiční oblasti společných témat Středočechů s Prahou

- Doprava: dostavba Pražského kruhu včetně napojení klíčových dálničních tahů, dokončení integrace autobusových linek v dalších oblastech středních Čech do systému Pražské integrované dopravy, nedostatek míst pro parkování (včetně parkovišť P+R), linky veřejné dopravy spojující regiony s hlavním městem včetně společného financování dopravní obslužnosti, přeplněné příměstské vlaky na některých tratích, prodloužení tras pražských tramvají za hranice hlavního města, výstavba železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště

- Zdravotnictví a sociální oblast: přijímání pacientů ze středních Čech v pražských nemocnicích, nemocniční spádovost v okolí Prahy (včetně zajištění lékařských a stomatologických pohotovostí), přijímání Pražanů do domovů seniorů ve středních Čechách, financování provozu letecké záchranky, spolupráce záchranářů při zásazích u společného pomezí a pokrytí rekreačních oblastí v tomto regionu

- Životní prostředí: ochrana ovzduší včetně provázanosti s vlivy dopravy, hospodaření s vodou a přeshraniční dodávky pitné vody, nakládání s odpady, komunální odpad v rekreačních oblastech, logistické zázemí hlavního města v podobě skladových hal, rozšiřování zástavby

- Další často zmiňované oblasti: zajištění míst pro děti ve školách a školách, stěhování Pražanů za město bez změny trvalého bydliště (což má dopad na rozdělování výnosů z daní), celkový nárůst počtu obyvatel, společná pravidla rozvoje „metropolitní oblasti“