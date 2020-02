Výbor regionů, jehož hejtmanka členkou od roku 2017, sdružuje zástupce regionálních samospráv ze všech členských států Evropské unie, přičemž se vyjadřuje k právním předpisům s dopadem na regiony. K mezinárodní spolupráci se hejtmanka aktivně hlásí s tím, že pro Středočeský kraj má velký význam. „Můžeme získávat zkušenosti z jiných regionů a navazovat s nimi efektivní spolupráci v oblastech jako je věda a výzkum, cestovní ruch nebo vzdělávání,“ připomněla.

Evropský výbor regionů měl v minulém týdnu v Bruselu 138. plenární zasedání, jímž zároveň odstartovalo jeho sedmé funkční období trvající do ledna roku 2025. Jermanová byla zvolena do bureau (předsednictva) politické skupiny Renew Europe (což je nástupce ALDE, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) – a také byla zvolena předsedkyní komise pro hospodářskou politiku (ECON). Česká národní delegace dále potvrdila její nominaci do komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER), jejíž působení má na regiony významný dopad.

Zájem o zahraniční vztahy dále Jermanová zúročí jako členka Konference regionálních místních samospráv pro Východní partnerství (CORLEAP), soustřeďující se na vazby s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, a v rámci pracovní skupiny pro spolupráci se zeměmi západního Balkánu, kam se řadí Albánie, Bosna a Hercegovina či Kosovo.

„Budeme nejen sbírat podněty, ale také pomáhat těmto zemím rozvíjet zahraniční spolupráci včetně jednání o vstupu do Evropské unie a nastavovat opatření tak, aby to pro ně bylo výhodné,“ plánuje středočeská hejtmanka, přičemž hovoří o „obrovské výzvě“.

Upozornila současně, že její nové angažmá na mezinárodním poli nebude na úkor práce pro Středočeský kraj. „Výbor zasedá jednou za dva měsíce. Zvládala jsem to – a budu to zvládat dál,“ ujistila, že je na nové povinnosti připravena. Krajský úřad pak na svém webu informoval, že zapojení hejtmanky Jermanové do mezinárodních struktur představuje značný přínos jak pro Středočeský kraj, tak pro celou Českou republiku. „Střední Čechy získaly silný hlas v Evropě,“ zdůrazňuje.