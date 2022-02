Za mnohými lidmi dosud neobjevený skvost – či přímo za „renesanční poklad“ s interiéry, které nadchnou každého, kdo se nenechá odradit relativně strohou venkovní podobou – označuje krajská turistická centrála zámek Radim nedaleko Kolína. Upozorňuje, že až do konce dubna je tam ve sklepení možné nahlédnout do tajů katovského řemesla – či že zde mají i speciální prohlídku pro děti: ty nejen dostanou příležitost přemoci zlého černokněžníka, ale také si vyzkouší historické kostýmy. Otevřeno je o víkendech s prohlídkami začínajícími v 11, 13 a 15 hodin.

Od 11 do 15 hodin je také o zimních víkendech možné zavítat na zámek Veltrusy na Mělnicku. Barokní zámek s pozoruhodným parkem u Vltavy, který turistická centrála připodobňuje k Lednicko-Valtickému areálu, nyní nabízí prohlídkový okruh Aristokracie: začátek konce a poučení týkající se péče o památky. O kus dál podél řeky přivítá návštěvníky zámek Mělník, lákající nejen uměleckými sbírkami, ale i vinným sklepem. V únoru a březnu je zde otevřeno od pátku do neděle.

Pomyslné putování může pokračovat proti proudu Labe k zámku v Brandýse nad Labem na Praze-východ, nyní přístupnému o víkendech (s prohlídkami každou celou hodinu mezi 10. a 16. hodinou). Zájemci o historii zde mohou zavzpomínat „na císaře pána a jeho rodinu“ – a to bez nadsázky; renesanční stavbu si členové hamburské dynastie mimořádně oblíbili. Pozornosti zdejších návštěvníků však centrála cestovního ruchu doporučuje i únikovou hru Ztracený poklad Rudolfa II. Za oživlou historií, kdy průvodci vystupují v roli členů rodu Thurn-Taxis, se zájemci mohou vydat na zámek Loučeň na Nymbursku. Tamní tým nabídne mimo jiné detailní představení života na zámku či speciální program pro děti. Ty jistě ocení i zámecký park s 12 rozmanitými labyrinty či bludišti. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

Lákat svou podobou i polohou v Posázaví může hrad Český Šternberk na Benešovsku; dodnes sídlo rodiny Sternbergů. Gotický hrad na skále navenek trochu klame: komnaty nabídnou vskutku zámecké prostředí. Obdivovat je lze nyní o víkendových dnech při prohlídkách v 11 a ve 14 hodin. Atraktivním okolím se může pochlubit i zámek v Mníšku pod Brdy na Praze-západ. Na prohlídku se lze vydat od úterý do neděle; správa zámku příležitostně připravuje i pohádkové prohlídky po děti. Návštěvníkům pak turistické centrála doporučuje vydat se ještě do nedalekého poutního areálu Skalka.

Dlouze představovat není třeba asi nejznámější středočeské hrady, jež se oba tyčí poblíž Berounky. Karlštejn na Berounsku má nyní otevřeno vždy od pátku do neděle; v březnu to pak bude denně kromě pondělků. Křivoklát na Rakovnicku nabízí do konce března víkendové prohlídky od 12 a 14 hodin.

- Po bok historických objektů řadí Středočeská centrála cestovního ruchu i Červený Újezd na Praze-západ, který sice vypadá jako památka, ale ve skutečnosti je tento hrad dvě desetiletí starou novostavbou. Objekt, který se zaměřuje na představování historie českého venkova a každodenního života v tradiční zemědělské vesnici i na přiblížení vinařské či chmelařské tradice, má nyní otevřeno o víkendech mezi 9. a 16. hodinou.

- Krajská turistická centrála zve i na návštěvy zřícenin hradů. V Českém ráji doporučuje Valečov, kousek od Mladé Boleslavi Zvířetice, v okolí Sázavy nabízí na výběr Zlenice nebo Zbořený Kostelec. Nad Berounkou lze navštívit Týřov. Či bude lepší vypravit se do Kamýku nad Vltavou na Vrškamýk?