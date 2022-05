Sotva ho dovezou, už je pryč. Na uhlí se ve středních Čechách čeká několik týdnů

V uhelných skladech bývaly plné zásobníky, a co se prodalo, zase se hned doplnilo. To už ale neplatí, alespoň ve středních Čechách a v okolí Prahy. Co přijde, vzápětí zmizí. A čekací doby na uhlí jsou až několik týdnů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Momentálně uhlí skladem nemáme,“ potvrdila Ilona Panochová z firmy Linhart Lumír z Mělnického Vtelna, kde si zákazníci musejí na dodání počkat čtrnáct dní. „V poslední době doly dodávají více uhlí do průmyslu, a tak na domácnosti tolik nezbývá,“ připomněla. Naštěstí už skončila odstávka těžby v lomech na severu Čech a hnědé uhlí už zase míří k prodejcům. „Uhlí jsme nyní schopni doručit do dvou týdnů od objednání. Zatím zavážíme zákazníky, kteří si uhlí objednali dříve,“ vysvětlila Martina Melicharová z vlašimské firmy Uhelné Sklady Autodoprava Písky Karel Starosta & Syn. Dva týdny se čeká i na uhlí od firmy Havelka, která zásobuje podstatnou část Středočeského kraje. „V tuto chvíli jsou dodací lhůty kolem čtrnácti dnů a zatím máme uhlí dost,“ řekla pracovnice firmy. Nejzdatnější hasiči působí na Příbramsku, ukázala rozhledna na Kutnohorsku Ještě v dubnu přitom na dodávky uhlí čekali prodejci i zákazníci. „Uhlí rozvezu a objednáváme další. Čekací doby se ale prodlužují. Když si chce teď někdo u nás objednat uhlí, tak ho samozřejmě neodmítneme, ale musí počkat, až na něj přijde řada. Na jaře jsme vždycky měli slevy, tak se hodně objednávalo. Letos nejsou, ale lidé se chtějí předzásobit, a tak objednávají ve velkém,“ popsal Deníku stav zhruba před měsícem zaměstnanec Uhelných skladů Malešov. S přerušením dodávek uhlí měl zkušenost i majitel příbramské firmy Paliva Aleš Větrovský. „Dodavatel měl plánovanou technologickou přestávku. To natáhlo dodací lhůty asi na měsíc a půl. Přidaly se ještě komplikace v řadách dopravců, hlavně ve vlakovém spojení, nejsou totiž vozy,“ poznamenal. Na konci tohoto roku měl přijít zákaz provozu starých kotlů na hnědé uhlí. Vláda se ale pokouší tento termín vzhledem k ekonomické situaci odložit. A tak se lidem může vyplatit vrátit se alespoň na čas k uhlí. Návrat k uhlí „Vzhledem k tomu, že ceny energií elektřiny i plynu šly výrazně nahoru, zaznamenali jsme, že se lidé skutečně vrací k pevnému palivu, a tím pádem nám přibývají i noví zákazníci,“ potvrdil provozovatel slánských uhelných skladů Petr Hořejší. Praha a středočeské okolí mají víc spolupracovat při zásobování potravinami „Po uhlí je jednoznačně větší poptávka. Děláme pořadník, a když přijede vagon, zájemce obvoláme. Hlásí se nám staronoví zákazníci, ti, kteří dříve topili uhlím, pak přešli na plyn nebo elektřinu, a teď se zase vracejí k uhlí,“ uvedl provozovatel uhelných skladů ve Velkém Oseku a Pňově-Předhradí Vít Baštecký. Větší zájem zaznamenali i v příbramské firmě Paliva Větrovský. Obavy z růstu cen Podle ekonoma Lukáše Kovandy lze v následujících měsících očekávat nárůst cen uhlí až o desítky procent. „Situace bude do velké míry záviset na vývoji sporu na Ukrajině. V případě, že by se Česko odstřihlo od dodávek ruského plynu, může nastat zdražení tuhých paliv až o stovky procent. Lidé nyní reagují zájmem o uhlí, protože je pro ně levnější než spoléhání na drahý plyn a elektřinu,“ komentoval před časem Kovanda. A nejistotu na trhu připouštějí i prodejci uhlí. Majitel firmy Havelka, která zásobuje uhlím velkou část středních a východních Čech, na stránkách společnosti důrazně varuje, že ačkoli nyní je situace relativně dobrá, co bude na podzim, nikdo neví. Zároveň vyzývá k co nejrychlejším objednávkám. „Nevylučuji, že ve druhé polovině roku omezíme nebo úplně zastavíme příjem objednávek, protože volné uhlí pro domácnosti na trhu prostě nebude. Situace na trhu s uhlím se změnila a začíná být vážná,“ uvedl majitel firmy. Voda ke koupání je ve středních Čechách kvalitní, byť někde není plně čirá Nečekat na poslední chvíli, to je rada i majitele firmy Paliva Větrovský. „Určitě bych doporučil objednávky uhlí neodkládat,“ prohlásil. Praha uhlí neřeší Zatímco v nejbližším okolí metropole se lidé k uhlí mohou vracet, na území Prahy tuto možnost nemají. Už bezmála dva roky totiž platí v hlavním městě vyhláška, která zakazuje spalovat uhlí, brikety a koks. Metropole tehdy předběhla snahu vlády donutit lidi stůj co stůj k výměně starých kotlů a kamen.

