Text dokumentu , který vzešel 22. června ze setkání starostů s tehdy odstupujícím ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN), zdůrazňuje potřebu navyšovat kapacity základních škol – což se bez podpory z vládní úrovně nepodaří. Vláda by podle signatářů měla nabídnout dlouhodobé dotační programy, které obcím a městům umožní stavět, a také umožnila řešit situaci změnou legislativy. Obce ani kraj nemají dost peněz na to, aby se o nápravu mohly postarat vlastním přičiněním.

Kam až situace dospěla, připomněla Pecková slovy, při nichž se řadě rodičů přinejmenším zvedne tep: „Letos bezprostředně po zápisech se na mě obrátilo mnoho starostů s tím, že situace překročila únosnou mez. Narůstá takzvaná zápisová turistika, kdy rodiče své děti přehlásí k trvalému bydlišti do obce s preferovanou školou. V jedenácti obcích v kraji se prvňáčci při zápisu do školy přijímali losováním.“

Hejtmanka proto v červnu svolala sekání starostů s ministrem, jenž však mezitím na kriminální aféru reagoval ohlášením rezignace. Z této schůzky nicméně vzešel požadavek adresovaný vládě na koncepční a dlouhodobou pomoc při stavbě nových škol. „Zejména znovuotevřením dotačních titulů, které jsme prosadili již v roce 2013,“ uvedla Pecková (STAN). S dodatkem, že právě tyto dotace vedly k tomu, že během posledních devíti let vzniklo ve středních Čechách devět tisíc nových žákovských míst. Pak se finanční podpora zastavila – ale v současné situaci už kapacity v některých lokalitách nestačí.

Hejtmanka při čtvrtečním jednání s premiérem a dalšími členy vlády připomněla středočeská specifika, která s výjimkou okolí Brna v Jihomoravském kraji nemají jinde obdobu. Jde především o rychlý růst počtu obyvatel nejen v souvislosti s rozvojem výstavby nových bytů a domů, ale i ve vazbě na fenomén trvalého bydlení na chatách a chalupách. Navíc jsou střední Čechy výjimečné vysokým zastoupením dětí v populaci. Zatímco celorepublikově představují děti do 14 let zhruba 16 procent obyvatelstva, v prstenci okolo Prahy je to přes 21 procent.

Premiér to podle slov Peckové vzal na vědomí. „Během dnešního jednání Asociace krajů ČR nás ujistil, že se vláda bude problematikou zabývat,“ konstatovala hejtmanka ve čtvrtek. „Je to úkol hlavně pro ministerstvo financí, případně školství. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo dát starostům obcí lepší nástroje k regulaci výstavby. Věřím, že se podaří najít řešení, které obcím pomůže,“ řekla po jednání s Fialou.

Právě vládní tým má prý má v rukou rozhodnutí, jež povedou k tomu, zda šestileté děti budou, nebo nebudou dojíždět do školy třeba i 40 kilometrů. „Připravit novou školu je běh na dlouhou trať – a bez jistého financování se žádná obec do výstavby nepustí,“ konstatovala Pecková.

