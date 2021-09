Bezmála tři a půl tisíce korun za měsíc přidali během posledního koronavirového roku šéfové svým podřízeným – ať už pracují ve středních Čechách, anebo v Praze. Ukazují to alespoň údaje statistiků. Kdo peníze navíc nedostal, je holt pod průměrem.

Údaje o průměrné mzdě, které pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad, dokážou mnoha lidem hnout žlučí. Srovnání s vlastní hrubou mzdou, z níž se odvíjejí jejich příjmy, by působilo málem směšně – kdyby tedy nebylo spíš k pláči. Řada lidí se vyčíslené částce ani neblíží – a spousta jich má za to, že nikoho, kdo by byl odměňován v pásmu „průměru“, ani ve svém okolí nezná. Nakonec ale pokývají hlavou: podle toho, jak se všechno zdražuje – a ceny nyní letí vzhůru jako o závod – míní, že zboží je oceňováno podle podstatně vyšších příjmů, než mají sami.