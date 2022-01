Vyplynulo to z analýzy pražského bytového trhu, kterou zpracovaly společnosti Trigema, Skanska Reality a Central Group.

Za rekordy, jimiž se do historie rezidenčního developmentu v Praze rok 2021 bezesporu zapíše, stojí především snaha o bezpečné uložení úspor, přetrvávající výhodné úrokové sazby hypoték a přebytky úspor v domácnostech.

Cena stoupla o 28 procent

Zatímco ještě v roce 2020 kupujícím na nový byt v Praze stačilo v průměru „jen“ o něco málo víc než 100 tisíc korun na metr čtvereční, přesněji 108 tisíc, koncem loňského roku to bylo už 137 946 korun, což v meziročním srovnání představuje zhruba 28 procent navýšení.

Podle Petra Michálka, předsedy představenstva Skanska Reality, je tak markantní nárůst cen důsledkem řady faktorů. „Na trhu s novými byty vypukl s příchodem pandemie nákupní boom, který mimo jiné souvisí se zájmem kupujících dobře uložit své úspory,“ řekl a upozornil, že nízká nabídka, způsobená pomalým povolováním staveb, měla také podstatný vliv na navyšování cen.

V cenách se navíc začaly projevovat i rekordní ceny materiálů, práce a energií. „To vše bylo umocněno volebním rokem, který bohužel opět nepřispěl ani k vyšší předvídatelnosti trhu, ani ke zrychlení povolovacích procesů,“ konstatoval Michálek.

O tom, do jakých výšin se ceny nového bydlení v metropoli vyšplhaly, nejlépe vypovídá fakt, že více než 80 procent vloni prodaných bytů mělo „visačku“ s částkou převyšující 120 tisíc korun za metr čtvereční. Za cenu vyšší než 100 tisíc se na území metropole prodalo 99,2 procenta nových bytových jednotek.

Zjednodušeně řečeno to znamená, že na pořízení nového bytu o dispozici 2+kk a výměře 60 metrů čtverečních je třeba si připravit v průměru šest a půl milionu korun. Minimálně. Právě dvoupokojové byty totiž tradičně patří k těm, o něž je mezi kupujícími největší zájem a z nabídky mizí jako první. V loňském čtvrtém čtvrtletí se na celkových prodejích podílely téměř 43 procenty. Výrazně méně, třiadvacet, respektive dvaadvacet procent pak z koláče prodejů „ukously“ garsoniéry a byty 3+kk.

„Kromě prodejních cen ale vzrostly i nabídkové ceny nových pražských bytů. V závěru prosince dosahovaly částky 144 408 korun za metr čtvereční, což je o pět procent víc, než za kolik byly nabízeny v předchozím, tedy třetím čtvrtletí. V meziročním srovnání se jedná o zhruba 24 procent zvýšení nabídkové ceny,“ přiblížil situaci na trhu Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Krize se prohlubuje

Rekordní výsledky, i když opačného rázu, vykázala loňská nabídka volných bytů v Praze. Ta v průměru činila 3300 jednotek, což je o 1980 bytů méně, než tomu bylo v roce 2020. Historicky se tak jedná o nejnižší nabídku nového bydlení na území hlavního města za posledních deset let.

„Ještě v roce 2020 bylo v nabídce téměř šest tisíc nových bytů, nyní to není ani polovina. Situace už je opravdu kritická. A zřejmě nic se nezmění ani v nejbližších letech, protože nový stavební zákon, který by trhu mohl pomoci, se bude odsouvat a měnit. Přitom rychlejší povolování je v ekonomickém zájmu státu. V Praze je v přípravě více než 130 tisíc nových bytů, které by jen na DPH mohly státu přinést přes 155 miliard korun,“ podotkl Dušan Kunovský, šéf Central Group.

Jak také analýza ukázala, na výši prodejní ceny nového bytu nemá nijak zásadní vliv skutečnost, ve které městské části se nachází. V důsledku přetrvávající nedostatečné nabídky jsou totiž prodejní ceny nových bytů, s výjimkou Prahy 1 a Prahy 2 a z části i Prahy 3, v podstatě srovnatelné a v průměru dnes oscilují kolem 130 00 korun za metr čtvereční.

A ačkoliv se v porovnání s předchozími lety poptávka po novém bydlení na území Prahy již rozprostřela víceméně rovnoměrně, největší zájem vloni zaznamenal čtvrtý, pátý a devátý městský obvod, kde se prodalo 53 procent z celkové nabídky pražských bytů.

Z odhadů společnosti Trigema vyplývá, že letos je možné v Praze očekávat pokles prodejů nových bytů, a to na zhruba 5500. Spolu s tím by mělo zpomalit i tempo růstu cen. Lze ale také očekávat, že z důvodu drahých úvěrů část developerských firem své projekty odloží nebo se bude snažit je prodat.