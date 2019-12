Poslední týden před vánočními svátky bude v České republice panovat výrazně teplé počasí. Někde teploměr ukáže až 13 stupňů Celsia, teploty neklesnou pod nulu ani v noci. Koncem týdne se sice o několik stupňů ochladí, podle dosavadních prognóz meteorologů bude zřejmě i letošní Štědrý den s výjimkou hor bez sněhu i mrazu. V dalších dnech se ale začne zvolna ochlazovat a do konce roku se možná dočkají sněhu i lidé v nížinách. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Poprašek přírodního sněhu na vrcholu šumavského Třístoličníku na snímku pořízeném 2. prosince 2019 | Foto: ČTK

Celkově by období od 16. prosince do 12. ledna příštího roku mělo být teplotně nadprůměrné. "Výrazně nejteplejší se očekává první předpovědní týden, v následujících týdnech by teploty měly pozvolna klesat," uvedli meteorologové v měsíčním výhledu počasí. Z hlediska srážek budou nadcházející čtyři týdny průměrné až slabě podprůměrné, víc sněžit nebo pršet by mělo až od 6. ledna.