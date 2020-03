Někde je použití roušky nebo její improvizované náhrady přímo podmínkou pro cestování veřejnou dopravou – a i jinak lidé bez roušek začínají dostávat cejch bezohledných sobců, kterým je jedno, zda nakazí lidi kolem. Ti, kteří v uplynulých týdnech uvěřili všudypřítomným výzvám k ohleduplnosti (jež se měla projevit nevykupováním zásob a jejich ponecháním pro potřebnější) a upozorněním, že není důvod podléhat panikářským pocitům a roušky pořizovat do zásoby, se teď ocitli na holičkách. Nyní jsou naopak všudypřítomné výzvy k ohleduplnému chování, jež se projevuje nošením roušek. Ty však, stejně jako další zdravotnické pomůcky, které by před šířením viru ochránily, nejsou k sehnání.

„Starostové ve Středočeském kraji proto začali organizovat výrobu a rozvoz látkových roušek,“ konstatoval Michalik. Manufaktura s tisícovou denní produkcí tak vznikla třeba v Mnichově Hradišti. „Oslovili jsme dobrovolníky, máme 26 švadlen, sháníme jim materiál, dostanou šablony a šijí,“ konstatoval starosta Ondřej Lochman (STAN). „Oslovili jsme i dvě místní firmy, které běžně šijí pracovní oděvy,“ poznamenal s tím, že pracovat se začalo už v noci na pondělí – a výsledkem se stalo prvních pět stovek látkových roušek.

Roušky využijí například policisté, úředníci, prodavačky, hasiči a lékárníci z Mnichova Hradiště; část zásob půjde i do Mladé Boleslavi, informovala krajská tajemnice STAN Eva Maříková. Připomněla, že šicí stroje hrčí i jinde. „Zapojila se například i středočeská poslankyně Věra Kovářová (STAN) z Chýně – a třeba v Dolních Břežanech začali první látkové roušky od tamních švadlen distribuovat už během pondělka,“ konstatovala.

Potvrzuje to i starosta Michalik, který vyjmenoval, komu bylo určeno prvních 250 roušek: obecní policii, hasičům, zdravotníkům, dále šly do lékárny, do všech prodejen potravin i k rozvozcům a výdejnám jídla – a také pro pracovníky úřadu a sociální pracovníky. „Další budeme vyrábět a distribuovat mezi občany obce, dokud nebudou k dispozici profesionální výrobky,“ slíbil, že šití bude pokračovat. Současně Michalik vyzývá, aby roušky využívali všichni a všude, kdekoli se setkávají s dalšími lidmi.