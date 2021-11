/FOTOGALERIE/ Nález luxusních šperků, které před více než 1500 lety musely být vyrobeny pro jednu z nejvýznamnějších osobností své doby, představilo ve čtvrtek na středočeském krajském úřadu v Praze Muzeum T. G. M. Rakovník. To chce v příštím roce „rakovnický poklad“ z doby stěhování národů ukázat veřejnosti. Do budoucna pak kvůli němu zcela změní koncepci své stálé archeologické expozice.

Objevit se loni na Rakovnicku podařilo výstavnou přezku zdobenou drahokamy a prsten pocházející z druhé poloviny 5. století našeho letopočtu – ty zřejmě pocházejí z ukrytého lupu, přičemž přezku pachatelé rozlámali na tři kusy, a to nejspíš kvůli dělení kořisti – a letos na jaře byl nedaleko objeven ještě krásně zdobený pozlacený stříbrný závěs koňské ohlávky z konce 6. století. Ten patrně kdosi ztratil. Společné mají oba nálezy to, že pocházejí ze staré cesty. Vlastní cesta i to, kam vlastně vedla, je nyní předmětem zkoumání archeologů. Ti proto zatím nechtějí upřesňovat lokalitu, z níž unikáty pocházejí. Obávají se, že by naleziště mohli poničit zvědavci a zlatokopové s detektory kovů.