Výsledek ve čtvrtek 13. srpna shrnul ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Michal Novotný: „V kempu Podskalí byl v provozovně občerstvení pozastaven výkon činnosti.“

V pořádku nebylo už prvotní zjištění, že provozovna s výčepem piva, nabídkou snídaní, polévky, grilováním masa a rychlého občerstvení (jako jsou ohřívané uzeniny, smažený sýr či langoše) vznikla na místě bývalé prodejny potravin bez předchozího schválení.

Po důkladnější obhlídce mohli hygienici konstatovat, že souhlas by ani nevydali: pro přípravu a prodej nabízeného občerstvení nebyly podle jejich zjištění zajištěny podmínky. Záznam o kontrole například zmiňuje, že chyběly umývadlo pro personál i šatna – a v chodbě, sloužící zároveň jako prostor pro skladování, dokonce nebyla ani řádná podlaha.

Hygienici dále upozorňují na nevyhovující uspořádání provozovny, uložení předmětů nesouvisejících s provozem, společné skladování potravin pro zákazníky i pro osobní spotřebu provozovatele či prošlé datum spotřeby uzenin v mrazáku. A také chyběla informace o alergenech; na to se při kontrolách klade důraz.

Hygienici reagovali okamžitým pozastavením výkonu činnosti týkajícím se jak přípravy teplých, tak i studených pokrmů. A to až do odstranění zjištěných nedostatků. Následná kontrola odhalila, že ačkoli závady byly odstraněny pouze částečně, stánek funguje dál. Pak už se věci daly do pohybu.

„Neprodleně byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace – a provozovatel bezprostředně po následné kontrole podnikl kroky nezbytné k tomu, aby mohl provoz občerstvení obnovit,“ shrnuje další vývoj úřední sdělení. Jinými slovy: zjištěné nedostatky už jsou odstraněny. Uložení pokuty to však nezabránilo.