V minulém volebním období se takzvaní dohodáři stali předmětem politických půtek. Desetitisícové odměny vyplácené lidem zaměstnávaným krajským úřadem vyvolaly obrovskou pozornost a představitelé opozice i média vyzývali tehdejší vedení kraje ke zveřejnění konkrétních jmen a výsledků práce. Jestliže někdejší opozice je nyní u moci, zájem o jména, smlouvy a výsledky práce ani tolik nepřekvapí. A ztělesněním se stal právě Bláha. Stejně jako hejtmanka je z Mnichovic na Praze-východ.

S uzavřenou dohodou se může seznámit každý, řekla Deníku Pecková. Odkázala na dokument zveřejněný na webu krajského úřadu, z něhož plyne, že jako poradce má Bláha pracovat pro kraj rok; od loňského prosince do toho letošního. Na půl úvazku, od pondělí do pátku čtyři hodiny denně. Dvacet hodin týdně. Odměna činí 800 korun na hodinu.

Co za to? Na tiskové konferenci vedení kraje byl Bláha představen novinářům jako „otec“ krajského webu, který na adrese ockovani.kr-stredocesky.cz nabízí aktuální informace o vakcinaci proti koronaviru, a jako koordinátor projektu očkovacích center. Deníku řekl, že tohle jako hlavní úkol dostal v lednu – původně měl kraji pomáhat především s digitalizací a inovacemi – a netají se hrdostí na konkrétní výsledky. Stejně jako tím, že sladit elektronické systémy, které kolem očkování používá stát a které fungují v krajích, vyžaduje někdy obrovské úsilí.

Hejtmanka Pecková připomněla, že je například v intenzivním kontaktu s vládním zmocněncem pro IT Vladimírem Dzurillou. „Významně pomáhá se stavbou velkokapacitních očkovacích míst, IT zajištěním a propojením s centrálním registračním systémem,“ upřesnila.

Deníku právě v souvislosti s Bláhou řekla, jak je ráda, že s krajem jsou ochotni spolupracovat lidé, kteří jsou špičkami v oboru a opravdu něco znamenají. „Je mimo jiné držitelem Křišťálové lupy,“ odkázala na ocenění za internetové projekty, kdy byl loni vyhlášen osobností roku coby podnikatel, investor, mentor, inovátor, jenž se v poslední době angažuje v rozvoji projektů týkajících se státní správy. Známý je především svým projektem Hlídač státu. Ostatně i ten získal ocenění: Projekt roku.

Za dobrou práci odměna

Bláha je podle hejtmančiných slov příkladem člověka, s jakými chce spolupracovat – a zatím takových není mnoho. S tím, že uzavřené dohody o provedení práce či o pracovní činnosti jsou zveřejněny na webu krajského úřadu: aktuálně dvě nebo tři. S Bláhou kraj plánuje dlouhodobější spolupráci. Především v oblasti IT – a zveřejněná dohoda hovoří i do jeho zapojení do optimalizace procesů krajského úřadu a návrhů změn interních dokumentů, jakými jsou nařízení, směrnice a pokyny.

Podle hejtmančiných slov jde například o elektronické podpisy a provázanost agend celého úřadu. Tedy opět oblast IT. Jedním dechem Pecková zdůraznila, že na najímání lidí nevidí nic špatného. „Stejně jako na tom dávat odměny za práci, za jejíž výsledky se nemusíme stydět,“ konstatovala.

Pohled středočeské hejtmanky

1. Veřejnost volá po tom, aby se veřejná správa změnila a spolupracovala s odborníky.

2. Odborníci z privátní sféry jsou ochotni pracovat za mnohem méně peněz pro veřejný sektor, aby ho změnili.

3. Mají za sebou zkušenosti a prokázané úspěchy.

4. Ale nedej bože, když si je někdo z veřejné sféry – za daleko nižší peníze než v privátní sféře – najme. Pak je poprask na laguně.

Zdroj: facebook hejtmanky Petry Peckové