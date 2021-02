Nesvornost mezi spojence vnesly debaty o tom, kdo nahradí jejich zástupce v radě kraje. Tím je nyní Jan Jakob (TOP 09), středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Ten však ohlásil, že v únoru hodlá tým radních opustit. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR totiž vystřídal stranického kolegu Miroslava Kalouska, jenž se mandátu vzdal s vysvětlením, že chce před sněmovními volbami umožnit zviditelnit se na parlamentní půdě spolustraníkům, kteří na rozdíl od něj budou opět kandidovat. Jakob oznámil, že se chce plně věnovat sněmovní práci, k čemuž si ponechá ještě post neuvolněného starosty Roztok na Praze-západ. Je také místopředsedou TOP 09 – a krajské angažmá už by se dlouhodobě zvládat nedalo.

Telička, nebo Švenda?

Střídání Jakoba je vnitřní záležitostí Spojenců, řekla Deníku hejtmanka Petra Pecková (za STAN). S tím, že podle dohod o vytvoření krajské koalice jim paří post radního majícího na starosti kulturu, památky a turistiku – a ostatní partneři budou respektovat, koho ze svých řad nominují místo Jakoba, aniž by do toho chtěli mluvit. Či to nějak ovlivňovat ve chvíli, kdy nového člena rady kraje bude volbou potvrzovat středočeské zastupitelstvo.

Právě kvůli výběru nástupce se však Spojenci rozkmotřili. Původně se hovořilo o tom, že Jakoba by mohl vystřídat Pavel Telička (Hlas), z minulosti známý jako diplomat, člen Evropské komise i europarlamentu, kde dokonce zastával post místopředsedy. Co se zprvu jevilo jako hotová věc, už ale neplatí: nejnovější koaliční rozhodnutí, jež bylo přijato v pondělí, zní, že radním by se měl stát opět zástupce TOP 09: Václav Švenda; někdejší zástupce starosty Příbrami, jenž nyní působí ve školství. Hlasu to není po chuti, jak plyne z jím vydaného prohlášení. Hnutí v něm dokonce sděluje, že tento vývoj směřuje ke konci fungování Spojenců pro středočeský kraj jako koalice. Tu nyní v krajském zastupitelstvu zastupují dva členové TOP 09 – a Hlas i Zelení tam mají po jednom reprezentantovi.