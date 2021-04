Byla to skutečná bomba, když předseda vlády Andrej Babiš (ANO) společně s vicepremiérem Janem Hamáčkem, který je ministrem vnitra a nyní vede i resort zahraničních věcí, v sobotu večer překvapivě oznámili, že tyto události z října a prosince roku 2014 má zřejmě na svědomí dvojice agentů GRU; vojenské tajné služby Ruské federace. Z výzvy policie, která hledá svědky, plyne, že se tito muži před cestou na Zlínsko, kde údajně nastražili nálože, jež munici měly podle původních plánů odpálit až po jejím exportu do Bulharska, pohybovali i v Praze. A nyní Česká republika vůči Rusku podniká kroky, které zřejmě neskončí jen vyhoštěním 18 pracovníků jeho ambasády, označených agenty.

Nákup střeliva na parkovišti

Jak blízko se obyčejný a nic netušící našinec může dostat k velké špionské hře, přitom ukazuje i jiná kauza, která je bližší časově – a pro Středočechy či obyvatele Prahy i geograficky. Šlo o aféru s nákupem speciálního střeliva členem ruské diplomatické mise. Loni v červnu na parkovišti před tenisovým klubem Oáza v Říčanech. Pamatujete?

Nynější informace představitelů státu staví tehdejší události do trochu jiného světla. Původně se vědělo jen to, že 25. června policisté uzavřeli ulici na jižním okraji Říčan kvůli blíže neupřesněné akci – a reportéři natáčející dění na místě události zaznamenali, že kriminalisté nakládali do služebního vozidla krabičky s potiskem výrobce munice. Byť policie původně policie na svém webu zveřejnila informaci, že říčanská akce souvisela s prošetřováním daňových úniků, později vyšlo najevo, že detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zde především zabránili nelegálnímu prodeji speciálních nábojů do odstřelovacích pušek, které měl právě na poklidném parkovišti v Říčanech převzít vysoce postavený pracovník vojenské sekce velvyslanectví.

Diplomata stíhat nelze

Kauza nakonec vyšuměla do ztracena. Počátkem letošního roku upozornil Český rozhlas, že podle jeho zjištění policie případ odložila. Jeho informace potvrdil i mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. „Trestní stíhání nelze zahájit, jde-li o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení,“ vysvětlil s odkazem na diplomatickou imunitu. Ani ve světle nynějších poznatků tak nelze očekávat, že by se policie k případu znovu vracela v rámci oficiálního šetření. Jiné to však může být v rámci aktivit tajných služeb. Pokud tedy o zmařeném obchodu a zamýšleném užití střeliva už nyní nevědí podstatně víc, než je známo veřejnosti.

Držitel ruského diplomatického pasu, který náboje finského výrobce na černém trhu v Česku nezískal, následně z naší země odcestoval. O věci údajně jednal někdejší ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) s velvyslancem Alexandrem Zmejevským. Ani jedna strana tyto rozhovory nekomentovala.