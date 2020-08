Specialisté se u dálnice kouknou na to, jak řidiči vidí

Řidiči mohou zírat, co si pro ně policisté připravili. Do několika slov to v pondělí shrnula mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková: „Chcete si nechat změřit zrak? Přijeďte ve středu na benzinku u D1.“ Policisté pokračují ve společné akci s optometristy zaměřené na kontrolu zraku zájemcům z řad řidičů a řidiček. S předpisem na brýle sice nikdo z pumpy neodjede – s odbornými radami ale každopádně ano. Včetně případného doporučení, že s návštěvou ordinace očního lékaře není radno otálet.

Policisté změří řidičům zrak optometrií u dálnice D1. | Foto: Policie ČR