Největší problém je sehnat pracovníky úřadu na místa, která souvisejí s agendou technického charakteru. „Obtížně sháníme kvalifikované zaměstnance. Co se týká stavebního zákona, kde jsou zákonem stanovené kvalifikační požadavky, tam to problém je velký, opakovaně vypisujeme výběrová řízení,“ uvedla Dagmar Soukupová, tajemnice kolínského městského úřadu.

Nedostatek úředníků na „stavebním“ netrápí pouze Kolín. „Na odboru výstavby stavebního úřadu máme skutečně velké problémy, od 1. října se dostáváme na podstav čtyř lidí,“ řekl Zdeněk Slepička, tajemník Městského úřadu Kladno. Možná se tak podaří jednoho člověka najít; i tak ale bude úřad v oslabení. „Není to jednoduchá práce, je toho na ně hodně, situace je velmi obtížná,“ zhodnotil situaci tajemník.

Specifickým problémem jsou vedle odborníků na stavební zákon také lidé z oboru informačních technologií. V Mělníku shání „ajťáka“ už přes dva roky a nedaří se. Stejnou zkušenost mají i v Poděbradech. „Třeba IT pozici nejsme schopni už rok obsadit. Vypisujeme výběrové řízení, ale za tabulkové peníze pozici neobsadíme,“ podotkl Martin Suchánek, tajemník Městského úřadu Poděbrady.

Problém mají úřady i s nalezením zaměstnanců, kteří by mohli pracovat na vodoprávním úřadě. „Na nižší pozice to ještě jde, ale hotového úředníka neseženete,“ podělil se o svoji zkušenost Zdeněk Studený, tajemník mělnického městského úřadu. Můžete sehnat člověka, který vykazuje určitý potenciál. Ale to je tak všechno.

Pokud se zeptáte tajemnic a tajemníků úřadu, jaká je ze současné situace cesta ven, krčí rameny. Jak ukazují zkušenosti šéfů městských úřadů, i když se jim podaří najít někoho, kdo by splnil všechny požadavky, přichází další problém: platové ohodnocení. „To zdaleka nedosahuje toho, co může dostat uchazeč jinde,“ řekl Zdeněk Studený, tajemník Městského úřadu Mělník. Nabídky v komerční sféře, třeba v IT oborech, jsou totiž jinde, než může úřad nabídnout.

O nic optimističtější není ani Martin Suchánek, tajemník poděbradského městského úřadu. „Výhled na řešení není. Pokud nepřijde krize, kdy začnou lidé z jiné sféry mít zájem o pozice i s nižšími platy, tak se problém nevyřeší,“ řekl. Řešení vidí nasnadě: navýšit finanční odměnu pro úředníky. „Tabulky jsou takové, že ti, kteří začínají, jsou pomalu na minimální mzdě. Mladí za to nejsou ochotní pracovat, kdyby se tabulky upravily, šance by možná byla,“ dodal.

Nejohroženější obory městských úřadů



Tajemníci mají problém obsadit pozice následujících oborů:

stavebnictví

informační technologie

vodoprávní úřad

přestupkové oddělení

územní plánování

architektura



Největší překážky při hledání nových úředníků:

kvalifikační předpoklady, které může být problém splnit

pro někoho neatraktivní platové ohodnocení

málokdy naleznou tajemníci „zaškoleného“ úředníka s praxí

přetahování pracovníků do komerční sféry