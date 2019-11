Ohniskem dění kolem soutěže hudebních talentů v živém hraní před porotou nazvanou Skutečná liga Středočeského kraje je sice klub Mlejn v pražských Stodůlkách, soutěž mladých muzikantů a začínajících kapel je to ale ryze středočeská.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Potvrzuje to i adresa webové stránky, kde může veřejnost hlasovat pro své favority mezi 20 uskupeními (převážně laděnými do různých odstínů rocku), jež z původních 45 kapel nastupujících do základního kola postoupila dále do Play off: www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/hlasovani-verejnosti-skutecna-liga-sk-2019. Finále pak bude klub Mlejn hostit krátce před Vánoci: 21. prosince. Ještě předtím se však dvacítka postupujících představí v rámci Play off naživo při čtyřech koncertech; také v klubu Mlejn.