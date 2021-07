Jak vůdci plavidel dodržují na Slapech nové nařízení přikazující plout pomalu? První hodiny jeho platnosti to zatím příliš neodkryly: v deštivém počasí vyplouvá málokdo. Pokuty už však padly.

Vodní nádrž Slapy (ilustrační foto). | Foto: Jan Kučera

Do pěti tisíc korun příkazem na místě, do padesáti tisíc ve správním řízení. Tak rozpětí sankcí, které je možné uložit za nerespektování plavebního značení, představila Deníku ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. S dodatkem, že většina prohřešků se vyřídí právě v příkazním řízení. A na Slapech je riziko, že to tam teď bude na denním pořádku.