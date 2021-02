Zatímco stát přesnou podobu testování žáků na covid stále ještě připravuje, ve školách se toho už chopili rodiče a ředitelé. Ve středočeských Sedlčanech zkoušejí již druhou metodu za jediný týden.

Na 2. ZŠ Sedlčany testují děti prvních a druhých tříd antigenními testy. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Fuj! To nemá žádnou chuť, říká šestiletý prvňáček ze 2. základní školy Sedlčany, když do pusy vkládá šedivou tyčinku připomínající lízátko. „Možná to chutná jako houba. Ale vlastně to nevím, protože neznám chuť houby,“ dodává vzápětí s úsměvem.