Prohrnovat fofrem? To se nedá

Předtím, než se zimní údržba komunikací stane palčivě aktuální a motoristy ostře sledovanou záležitostí, Bendl připomíná, že se mimo jiné musí hledět na bezpečnost: s pluhem tedy není možno jet nijak zběsile. „Odletující sníh z radlice nesmí poničit svislé dopravní značení anebo domy; přitom platí: čím vyšší rychlost jízdy, tím rychlejší let a výška odhrnovaného sněhu jsou. Nemluvě o adhezi obřího sypače na kluzkém povrchu,“ upozornil Bendl, proč silničářské vozy, vážící obyčejně od 20 do 30 tun, motoristy „zdržují“. Nedělají to naschvál.

Upozorňuje také, že vozy údržby, s nimiž pro krajskou právu silnic jezdí nasmlouvané firmy, nemohou být všude zároveň, jak by motoristům vyhovovalo a jak by si přáli. „Řidiči často nadávají, že sypače nejsou vidět; zvláště za sněžení. Je nutné si ale uvědomit, že než sypač projede dva dané okruhy, chvíli to trvá – a sněhu logicky přibývá i tam, kde technika s radlicemi už projela,“ vzkázal Bendl veřejnosti prostřednictvím facebooku.

„Asi nejhorší bývá situace v kopcích – anebo naopak na rovných širých pláních, kde je sníh hnán vysokou rychlostí větru, a i na ošetřeném povrchu se během chvíle opět vytvoří jazyky,“ upozornil na místa, kde se vyplatí maximální obezřetnost.

Jedním dechem Bendl ujišťuje, že silničáři opravdu nespí: přestavěli svá vozidla pro zimní údržbu, tedy je vybavili sypací nástavbou a radlicí. V každé ze čtyř oblastí, do nichž silničáři dělí Středočeský kraj, také nastupují do nepřetržitých služeb dispečeři. Ti sledují vývoj počasí a ve svěřeném regionu průběžně řídí údržbu silnic. „Každé vozidlo má jasně stanovenou trasu a pořadí, v jakém bude svěřené úseky udržovat,“ uvedl Bendl, jenž trvá na tom, že oblíbená hláška „silničáři zaspali“ neobstojí. „Ve službě jsou kolegové v oranžových mundúrech non-stop – stejně jako záchranáři, hasiči anebo policisté,“ zdůraznil krajský radní.

Kudy projel sypač, prozradí web

O tom, kudy vozy zimní údržby projížděly, informuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na svém webu; přímý přístup k mapě s vyznačenými průjezdy sypačů nabídne odkaz ksus.cz/mapaov/index.html. Pro případ potřeby Bendl nabízí i telefonní číslo na dispečink krajských silničářů, které je ostatně dostupné na zmiňovaném webu správy silnic: kontakt na nepřetržitou službu je 724 799 159.

Ne ve všech případech však má tamní služba možnost vyslat sypač do míst, kde by byl potřebný. Dálnice a silnice první třídy spravuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. O místní komunikace se zase starají obce a města nebo správci účelových komunikací. Tři sta kilometrů krajských silnic (což je ovšem součet poskládaný z krátkých úseků) je pak určeno jako komunikace bez zimní údržby: vesměs jde o málo využívané silničky vedoucí do míst, kam lze dojet i jinudy. Toto opatření umožňuje „ušetřit“ sypače pro úseky, kde jsou jejich služby potřebnější.

Kontakt na dispečinky středočeských silničářů:



- Nepřetržitá služba Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje: 724 799 159



- Oblast „Kutná Hora“ se sídlem v Kolíně (Kutnohorsko, Kolínsko, Nymbursko, jižní část Prahy-východ): 606 602 287; dispecink.khora@ksus.cz



- Oblast „Benešov“ se sídlem v Benešově (Benešovsko, Příbramsko): 602 945 571; dispecink.benesov@ksus.cz



- Oblast „Mnichovo Hradiště“ se sídlem v Mnichově Hradišti (Mladoboleslavsko, Mělnicko, část Prahy-východ): 602 739 770; dispecink.mhradiste@ksus.cz



- Oblast „Kladno“ se sídlem v Kladně (Kladensko, Berounsko, Rakovnicko, Praha-západ): 723 353 179; dispecink.kladno@ksus.cz



Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje