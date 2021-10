Cenu vévody z Edinburghu v zlaté úrovni obdrželi i Adéla Kašparová, Kateřina Leinerová, Jakub Hosek a Jan Vitošek ze Sunny Canadian International School v Jesenici. Ti se v rámci dobrovolnictví rozhodli docházet na návštěvy obyvatel Domova seniorů Háje na okraji Prahy. Jenže – v těžké době to vůbec nebylo jednoduché. Hlavně začít.

Takhle se člověku stane, že se nadchne pro výzvu, v jejímž rámci slíbí, že bude navštěvovat obyvatele seniorského domova. Přijde koronavirus – a domovy se uzavřou; návštěvy jsou zakázané. Co teď? Studenti rozjeli kontakt alespoň na dálku: pro seniory začali natáčet a na YouTube zveřejňovat povzbuzující videa. S různými tématy: třeba s představením zajímavých míst v republice nebo o tom, jak dny v karanténě tráví oni. Na osobní návštěvy došlo až poté, co se opatření proti šíření koronaviru zmírnila.

Při nich se studenti se „svými“ seniory opravdu sblížili. Třeba Adéla s Kateřinou si už nedovedou představit, že by nechodily za paní Květou. Ta je nevidomá – a dlouhou dobu ji nikdo nenavštěvoval. „Zastáváme roli jakýchsi náhradních vnuček, hrajeme s Květou kuželky a povídáme si. Při loučení na nás vždycky volá, ať nezapomene opět dorazit,“ svěřily se studentky.

I na jejich adresu míří slova uznání velvyslance Archera: „Obdivuji ty, kteří dosáhli zlaté úrovně programu. Pandemie covid-19 změnila způsob, jak všichni žijeme, a ukázala nám, že právě výdrž a odolnost, kterou absolventi programu získávají, jsou důležité pro budoucnost.“

DofE neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program seberozvoje určený pro žáky a studenty ve věku od 13 do 24 let. Funguje ve 130 zemích světa. U nás má už 26letou tradici, přičemž se do něj zapojují školy základní, střední, ale i sportovní kluby nebo dětské domovy. Ročně se účastní kolem pěti tisíc mladých Čechů a Češek; celosvětově se zapojuje 1,3 milionu lidí.

Aktivity si vybírají podle své volby: zdokonalení dovedností, pohyb, dobrovolnictví. Součástí je vždy také týmová expedice v přírodě. Program má tři úrovně – od bronzové po zlatou – lišící se délkou zapojení do projektu: může to být šest, dvanáct nebo osmnáct měsíců.