S obdarovanými dětmi se zástupci policie raději ani nepotkali

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jak chodí oblékaný Santa Claus, opakují reklamy do omrzení. Ale co náš Ježíšek? Pokud se zeptáte opuštěných dětí ze středních Čech, od některých byste se třeba dověděli, že klidně může nosit i tmavou uniformu. Tu policejní. A vědí to i docela malí caparti. Ani letos, i když je rok 2020 kvůli opatřením proti šíření koronaviru tolik odlišný od těch předchozích, totiž policisté nezapomněli na tradiční vánoční nadílky.

Kladenští policisté se opět rozhodli rozdávat radost. | Foto: PČR

Deset dní před Štědrým dnem zavítali do Dětského centra Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, přičemž společně se zástupci územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ tam přijel i krajský ředitel Václav Kučera. Již pátým rokem policisté přivezli dárky – a také 50 tisíc korun, které mezi sebou vybrali. Těsně před Vánoci pak na svém webu informovala středočeská policie o dalších návštěvách; tentokrát v Kladně. To už se však uplatnila přísnější omezení. I v Kladně policisté rozdávali radost v dětském centru, jež je zařízením pro nejmladší děti; obvykle do věku tří let. Včetně těch nejmenších – však dřívější pojmenování hovořilo o kojeneckém ústavu. Rovněž v tomto případě šlo o uplatnění výtěžku sbírky mezi policisty. Na vánoční dárky se složili policisté z oddělení hlídkové služby, informovala mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová. „Po dohodě s pracovnicemi centra nakoupili za vybrané finance potřeby pro ruční práce, knížky a několik balení plen,“ připomněla. Kvůli koronavirovým omezením, jež v posledních dnech reagují na citelný nárůst počtu prokázaných případů nákazy, však s dárky v úterý nedorazili až ke stromečku. Starší z dětí, které už chodí, mohly policejní hlídkaře vidět nanejvýš oknem. Ti totiž přivezené dárky předávali pracovnicím dětského centra před budovou. Pod stromečky v dětských domovech nadělovali krajští radní Přečíst článek › Podobné to ostatně bylo i ve středu při policejní návštěvě seniorského domova v kladenské ulici Fr. Kloze. Také zde se vše odehrávalo venku. „Policisté Obvodního oddělení Kladno-město s domovem často spolupracují,“ připomněla policejní mluvčí Michaela Nováková – s tím, že podle místní příslušnosti spadá domov do jejich teritoria. Na rozdávání sváteční radosti však policisté nebyli sami. „Policistky, které projekt vymyslely, zkontaktovaly vedení Mateřské školy Velké Přítočno,“ naznačila Nováková souvislosti. Děti, které vyhověly policejní žádosti, vytvořily pro obyvatele domova přání k Vánocům a namalovaly jim obrázky s vánoční tématikou. Kromě svátečního poselství od dětí policisté zástupcům personálu předali ještě křížovkářské publikace, dárkové sáčky s levandulí, ručně vyrobený betlém – a klientům domova má zpříjemnit vánoční svátky rovněž předplatné časopisu Policista. Zdroj: Youtube O návštěvě policistů nicméně klienti domova velmi dobře věděli. Ze dvora jim uniformovaní návštěvníci zablikali majáky – a také pomocí techniky v hlídkovém vozidle nahlas přečetli vánoční přání. „Blikající majáky služebních vozidel alespoň na chvíli rozzářily v této nelehké době oči seniorů,“ komentovala akci mluvčí Nováková.