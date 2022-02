Nový název by pak mohl dostat i most na železniční trati Praha-Kladno, který se klene mezi šestou a sedmou městskou částí. Nově by v případě souhlasu pražských zastupitelů měl nést jméno Vitalije Skakuna. „Na počest ukrajinského ženisty, jenž v bojích na Ukrajině za cenu vlastního života odpálil klíčový most, a zasloužil se tak o záchranu ukrajinského města Cherson,“ vysvětlil mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.